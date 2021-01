Tim Stuetzle déjà adopté à Ottawa

On y voit l’adolescent, tout sourire, rejoindre ses coéquipiers sur la glace pour sa première séance d’entraînement dans la Ligue nationale de hockey ( LNHLigue nationale de hockey ). L’enthousiasme autour de l’arrivée d’un espoir n’a pas connu d’égal au cours des dernières années chez le club ottavien.

C’est vraiment excitant, mais j’étais un peu nerveux au début. Les gars ont fait de leur mieux pour me faire sentir le bienvenu, donc je me suis senti très confortable sur la glace avec eux , a expliqué le 1er choix des Sénateurs au dernier repêchage, le 3e au total.

C’est une journée incroyable jusqu’à maintenant. Tim Stuetzle, attaquant des Sénateurs d'Ottawa

L’attaquant de 18 ans a fait tourner bien des têtes au Championnat du monde junior à Edmonton, en récoltant cinq buts et cinq mentions d’assistance en seulement cinq rencontres au sein de l'équipe de l’Allemagne.

Un de ceux qui ont été impressionnés par ses faits saillants est la nouvelle acquisition des Sens, Derek Stepan. L’attaquant a passé la dernière semaine en quarantaine dans un hôtel de la capitale, en compagnie de la nouvelle sensation du club.

J’ai dit à la blague à ma femme que nous avons trois petits à la maison et que j’avais adopté un Allemand de 18 ans , a mentionné en riant le vétéran qui amorce sa 11e saison dans la LNHLigue nationale de hockey .

C’est facile de voir que le jeune a plein de talent et j’espère que je vais pouvoir lui mettre un peu de pression pour qu’il bâtisse et travaille chaque jour pour avoir le bon état d’esprit pour évoluer chez les professionnels pendant très longtemps , a poursuivi l’ancien des Coyotes de l’Arizona et des Rangers de New York.

Stuetzle et Stepan ont continué à travailler sur leur complicité naissante au sein du même trio, en compagnie d’un autre nouveau venu, Evgenii Dadonov.

C’est bien [toute l’attention reçue], mais je dois d’abord me prouver à ce niveau et c’est mon but. J’espère avoir un bon camp et jouer une bonne saison, mais c’est bien que tout le monde soit excité , a ajouté le jeune numéro 18 qui emménagera avec deux autres jeunes joueurs de l’organisation, Brady Tkachuk et Josh Norris.