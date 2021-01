Une église de Calgary ne respecte toujours pas les règles sanitaires

Des agents de la police et de Services de santé Alberta ont de nouveau pris note du comportement d'une église de Calgary dimanche, dont le pasteur encourage encore ses fidèles à ne pas respecter les ordonnances de santé publique.

Dans une lettre envoyée mercredi aux croyants de l’Église baptiste Fairview, le pasteur Tim Stephens dit qu’il a reçu une contravention de 1200 $ pour le non-respect des ordonnances de santé publique visant à lisser la courbe de la pandémie.

D’après lui, après avoir réfléchi aux règles sanitaires d’un point de vue théologique, scientifique, légal et politique , il ne va pas réduire la distanciation physique dans son église. Les croyants ne seront également pas obligés de porter un masque.

Il y a plus de 5100 cas de COVID-19 à Calgary et 407 citadins ont été tués par la maladie jusqu’à présent. Le taux de reproduction de base est de 1,02. Autrement dit, chaque personne qui contracte la maladie peut infecter plus d'une personne.

D’après un agent de Services de santé Alberta, seules deux personnes sur 75 portaient un masque à l’église lorsqu'il s'est rendu dans le lieu de culte la semaine dernière. Les fidèles étaient également assis sur des bancs à moins de 2 mètres de distance. Il n’y avait aucun produit pour désinfecter les surfaces.

Les restrictions sanitaires devraient rester en vigueur jusqu’au 21 janvier en Alberta.

D'après les informations de Sarah Rieger