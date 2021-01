Un sentier glacé d'initiative citoyenne

L'initiative fait la fierté des résidents, un engouement comme le lac à la tortue en a rarement connu.

À pieds, en skis, en patins, et même en traîneaux, les visiteurs ne manquent pas un instant.

Cette popularité est toute récente. Les résidents du secteur Lac-à-la-Tortue sont les premiers à s’en réjouir.

Des bénévoles déneigent un sentier glacé de plusieurs kilomètres sur le lac à la tortue. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

C'est un groupe de personnes qui restent autour, qui ont des quads et comme ça, ils ont commencé à déneiger en quelques heures. On s'est aperçu qu'il y a des gens qui commençaient à marcher et à patiner. Je suis fière de voir que les gens s'impliquent et c'est beau à voir , souligne Nathalie Côté, qui est la gestionnaire de la page Facebook Ensemble Lac-à-la-Tortue.

Une initiative dont la Ville de Shawinigan se réjouit et à laquelle elle veut même donner suite.

Le sentier glacé du lac à la tortue était achalandé dimanche après-midi. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Les gens ont besoin de sortir. Ils respectent les règles. Je vais voir dès demain à la Ville comment on peut les soutenir , indique le maire de Shawinigan, Michel Angers qui était sur place dimanche.

Une popularité qui tient donc à plusieurs facteurs : l’action des bénévoles, des conditions météo bien favorables, mais aussi l’effet pandémique.

D'après un reportage d'Alexandre Lepoutre