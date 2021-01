Le Canada n’a pas besoin de faire approuver d’autres vaccins pour atteindre ses cibles

À l'heure où quelque 315 450 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées à l'échelle du pays, le gouvernement Trudeau réitère son intention de vacciner tous les Canadiens qui le désirent d'ici septembre 2021.

Nous sommes sur la bonne voie, sans l'ombre d'un doute , a indiqué Mme Anand en entrevue à Rosemary Barton Live, sur les ondes de CBC. Cette cible pourrait même être atteinte avant septembre, a-t-elle affirmé.

C'est l'objectif que je poursuis chaque jour, celui de devancer l'échéance fixée à la fin septembre, pour que nous puissions laisser le plus rapidement possible cette pandémie derrière nous. Anita Anand, ministre fédérale de l'Approvisionnement

Les autorités sanitaires canadiennes, qui ont donné le feu vert aux vaccins des sociétés de biotechnologie Moderna et Pfizer-BioNTech le mois dernier, en sont toujours à suivre l'évolution d'autres vaccins candidats, comme ceux développés par Johnson & Johnson et par le partenariat AstraZeneca-Université d’Oxford.

Avant Noël [...] nous avons placé une commande pour 20 millions de doses du vaccin de Moderna, pour un total de 40 millions de doses, en plus de nos 20 millions de doses de Pfizer , a résumé la ministre Anand.

Grâce à ces doses, nous pourrons vacciner près de 30 millions de Canadiens , a-t-elle ajouté.

Chacun des vaccins approuvés par Santé Canada nécessite l'injection de deux doses.

La ministre fédérale de l’Approvisionnement, Anita Anand, assure que le Canada est en bonne voie d'atteindre son objectif de vaccination, soit d'avoir vacciné tous les Canadiens qui le désirent d'ici septembre. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Des appels à approuver d'autres vaccins candidats

Bien que la ministre Anand se veuille rassurante, les campagnes de vaccination à travers le pays ne se déploient pas à la vitesse voulue. En témoignent les critiques du premier ministre canadien Justin Trudeau envers ses homologues provinciaux – dont certains n’ont pas tardé à lui rendre la pareille.

Frustré par la lenteur des campagnes de vaccination dans les provinces, Justin Trudeau a dit ne pas comprendre pourquoi des vaccins dormaient dans des congélateurs au lieu d’être administrés aux Canadiens.

À l’issue d’une rencontre jeudi, les premiers ministres provinciaux et territoriaux ont convenu qu'il valait mieux travailler ensemble afin que les vaccins soient distribués et administrés le plus rapidement et le plus efficacement possible , a indiqué M. Trudeau.

Malgré cet appel à la collaboration, des voix se sont élevées pour demander aux autorités sanitaires d’approuver rapidement d’autres vaccins candidats.

Le premier ministre ontarien Doug Ford, qui fait partie du lot, a demandé à Santé Canada de donner le feu vert à celui d’AstraZeneca. Nous en avons désespérément besoin , a-t-il insisté vendredi.

Même son de cloche du côté du général à la retraite Rick Hillier, qui est à la tête du groupe de travail de l'Ontario sur la distribution de vaccins contre la COVID-19. En entrevue à l’émission The House, sur CBC Radio, il a pressé le fédéral à autoriser d’autres vaccins sans plus tarder.

De son côté, la ministre Anand reconnaît que le Canada doit peser sur l’accélérateur afin d’inoculer plus de doses de vaccin, sachant que d’autres pays ont vacciné, toutes proportions gardées, un plus grand nombre de personnes.

Une nouvelle plateforme à paraître cette semaine

Afin de s'assurer que les campagnes de vaccination vont bon train au pays, une plateforme à cet effet sera lancée cette semaine, a fait savoir la ministre de l'Approvisionnement.

Selon des documents obtenus par le Globe and Mail, cette plateforme doit à la fois aider les provinces à effectuer des commandes de vaccins et les informer de l'apparition d'effets secondaires indésirables.

En décembre, le gouvernement fédéral avait placé un appel d'offres auquel avaient répondu sept entreprises afin de développer une telle plateforme.

La ministre Anand a confirmé que la firme Deloitte avait obtenu le contrat, évalué à plus de 16 millions de dollars, le 7 janvier dernier.

Cette nouvelle plateforme doit permettre de renforcer les capacités et de mieux coordonner les effectifs d'un bout à l'autre du pays, a-t-elle affirmé.

Avec des informations de CBC News