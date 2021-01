Un semestre accueilli avec une certaine appréhension à l'Université de Moncton

La session d'hiver se déroulera principalement en ligne, à l'exception de certains cours pratiques.

Certains étudiants redoutent déjà les mois à venir, remarque Alain Lavoie, vice-président académique de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton ( FÉÉCUMFédération des étudiantes et étudiants du campus universitaire de Moncton ).

Alain Lavoie, vice-président académique de la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM), en janvier 2021. Photo : Radio-Canada

Les étudiants n’ont pas hâte de revenir malheureusement, ils restent marqués du premier semestre , dit-il. Nos profs travaillent très tard le soir, ils doivent faire du travail supplémentaire, la même chose pour les étudiants.

Hazel Maillet est l’une de ces personnes qui ont encore la dernière année fraîche à la mémoire. C’était probablement mon semestre le plus difficile que j’ai eu , dit l’étudiante de troisième année.

Une minorité de professeurs n’était pas si accommodants , observe-t-elle, précisant que la situation était probablement attribuable au stress .

Tout le monde, on est un peu perdus, mais la majorité des profs étaient super accommodants, super gentils , mentionne-t-elle.

La fédération étudiante a soumis une liste de propositions à l'administration de l'université. Elle demande notamment que les cours en direct soient enregistrés, mais elle attend toujours des réponses.

Selon Gilles Roy, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de l'Université de Moncton, l'institution a appris de l’expérience de 2020 et la vie universitaire devrait s’en trouver enrichie en ce début de session.

Gilles Roy, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de l'Université de Moncton, en entrevue par webcam en janvier 2021. Photo : Radio-Canada

On a appris des bonnes pratiques, des choses qui allaient peut-être un peu moins bien , promet M. Roy. Les professeurs vont faire des ajustements à leur mode d’enseignement, par exemple pour essayer de rendre l’expérience étudiante encore plus positive, encore plus intéressante à la session d’hiver.

L’Université de Moncton dit qu'elle continue d'offrir une série d’ateliers au corps professoral, pour l'aider à perfectionner ses techniques d’enseignement virtuel.

D’après le reportage d’Isabelle Arseneau