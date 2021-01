COVID-19 et aînés : Jagmeet Singh et Annamie Paul manifestent à Toronto

Les chefs de deux partis fédéraux - Jagmeet Singh, du du NPD, et Annamie Paul, du Parti vert - étaient présents à une manifestation devant un foyer de soins de longue durée de Toronto, dimanche après-midi.

L’appât du gain a tué les personnes âgées. Nous devons retirer les profits des soins de longue durée , a déclaré Jagmeet Singh durant la manifestation.

Celle-ci avait lieu devant le foyer de soins de longue durée St. George Care Community, qui est propriété de l’entreprise Sienna Senior Living.

Le premier ministre Ford laisse complètement tomber les personnes âgées Jagmeet Singh

M. Singh juge la situation totalement inacceptable. C'est déchirant et c'est mal. Ce qui se passe est tout simplement inexcusable. Il n'y a pas d'excuse. Ce sont nos proches. Ce sont certaines des personnes les plus vulnérables , a-t-il déclaré. Vous ne méritez pas que cela arrive à votre famille. Si votre proche se trouve dans un centre de soins, vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter pour lui ou à vous soucier de conditions horribles .

Le père d’Annamie Paul y est décédé

Les deux leaders ont appelé le gouvernement fédéral à jouer un rôle plus important dans la protection des résidents de soins de longue durée en Ontario contre COVID-19.

Le père de Mme Paul, Peter Paul, qui était résident du St. George Care Community, est mort au printemps après avoir développé une infection. Mme Paul affirme que sa mort est due à de la négligence.

Mon père n'est pas mort à cause de la COVID-19 mais à cause des conditions durant la première vague et que nous revoyons lors de la deuxième vague , a déclaré Mme Paul aux journalistes. Ces lieux manquaient déjà de personnel avant que la pandémie ne frappe.

Des résidents et des employés du foyer observaient la manifestation depuis une fenêtre du foyer, dimanche. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC News

Il ne reste plus qu'à faire preuve de volonté politique pour que les vaccinations soient effectuées dans les établissements de soins de longue durée, pour que les tests rapides soient effectués dans ces établissements, pour que les familles qui sont les yeux et les oreilles de leurs proches dans ces établissements puissent y avoir accès en toute sécurité.

Selon le Réseau universitaire de santé de Toronto (UHN), qui a signé un contrat de gestion volontaire pour le foyer St. George le 4 janvier, il y a actuellement 45 cas actifs de COVID-19 parmi les résidents et 28 parmi le personnel de l'établissement. Le foyer, qui compte 238 lits, accueille 140 résidents, selon l' UHNRéseau universitaire de santé de Toronto .

Au total, 17 résidents sont morts lors de la plus récente éclosion. 14 d'entre eux avaient reçu un diagnostic positif à la COVID-19 avant de mourir.

À un certain point durant l'éclosion, 142 résidents et 82 membres du personnel avaient contracté la maladie, selon l' UHNRéseau universitaire de santé de Toronto . Parmi ceux-ci, 97 résidents et 54 membres sont aujourd’hui guéris.

Des améliorations en cours

L' UHNRéseau universitaire de santé de Toronto travaille avec Sienna Senior Living pour embaucher plus de personnel, améliorer la prévention et le contrôle des infections et l'éducation sur l’utilisation des équipements de protection individuelle.

Des changements ont été apportés aux protocoles de nettoyage, à la blanchisserie, au système de traitement de l'air et aux ratios de personnel.

L'équipe mobile de vaccination de l’ UHNRéseau universitaire de santé de Toronto s'est rendue à deux reprises au foyer St. George depuis le 31 décembre pour vacciner le personnel et tous les résidents qui n'ont pas la COVID-19. Jusqu'à présent, un total de 55 membres du personnel et 30 résidents ont été vaccinés.

Krystle Caputo, porte-parole de la ministre des Soins de longue durée de l'Ontario, a déclaré dans un courriel dimanche : Nous sommes confiants dans la capacité du University Health Network à continuer à gérer et à stabiliser [le foyer]. Nous tenons à remercier le personnel du University Health Network, ainsi que les personnes à domicile, qui ont travaillé 24 heures sur 24 pour aider à stopper l'éclosion .

Selon les données publiées par le ministère de la santé de l'Ontario, en date de dimanche à 10 h 30, il y avait 245 foyers de soins de longue durée dans la province avec des éclosions actives de COVID-19, une augmentation de 17 depuis samedi.