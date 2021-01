L’Ontario en « eaux troubles », affirme Doug Ford

C’est ce qu’a affirmé le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, dans une vidéo publiée sur Twitter dimanche après-midi.

Je vous le demande une fois de plus : nous devons nous rassembler, nous entraider. Nous faisons face à des eaux troubles au cours des deux prochains mois. Doug Ford

Le premier ministre a souligné que la vaccination de masse ne se fera pas avant les mois d’avril, mai et juin.

Des projections publiées prochainement

Le gouvernement ontarien est sur le point de publier des projections en lien avec le nombre de cas à venir dans la province.

Samedi, le Dr Troy Day a partagé un scénario avec Radio-Canada selon lequel le nouveau variant de la COVID-19 découvert récemment au Royaume-Uni pourrait devenir le plus commun en Ontario d’ici un mois ou deux . Selon lui, cette situation est alarmante .

Le Dr Troy Day est membre de la Table de consensus de modélisation de l'Ontario. Ce mathématicien se concentre sur la biologie mathématique à l'Université Queen's, à Kingston, en Ontario.

4000 cas par jour

L’Ontario frôle les 4000 cas quotidiens depuis quelques jours déjà, avec un total de 3945 cas dimanche.

Il y a eu un total de 4983 décès dans la province depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 69 % avaient 80 ans et plus; 96 % en avaient 60 et plus; et 60 % étaient résidents d’un foyer de soins de longue durée.

Deux chefs de partis fédéraux – celui du NPD, Jagmeet Singh, et celle du Parti vert, Annamie Paul – ont manifesté à Toronto dimanche afin de demander au gouvernement de Doug Ford d’en faire plus pour les foyers de soins de longue durée dans la province.