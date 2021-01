COVID-19 dans le Nord-du-Québec : la situation est préoccupante, selon le CRSSSBJ

Quatre nouvelles infections se sont ajoutées dimanche au bilan de la région, portant à 82 le nombre total des cas depuis le début de la pandémie.

Une personne contaminée a été dépistée à l’extérieur de la région mais n'a eu aucun contact avec des résidants du Nord-du-Québec.

Les trois autres personnes touchées résident dans le secteur de Chibougamau et Chapais et se trouvent en isolement ainsi que leurs contacts.

Le Nord-du-Québec compte actuellement 7 cas actifs, 75 cas rétablis et 26 personnes en isolement.