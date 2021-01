Un teckel de Saguenay fait fureur sur le Web

Un teckel de la région se démarque grâce à son habileté à rester en place tout en ayant divers aliments ou objets sur sa tête et son museau. Le petit chien saucisse est même devenu le visage d'une succursale Tim Hortons de Chicoutimi.

Charlotte le chien saucisse a acquis une certaine popularité sur les réseaux sociaux grâce à ses défis qu'elle réussit avec brio.

Son maître, Steve Lessard, a découvert l'habileté de son teckel lorsqu'il était en vacances à l'étranger et que sa fille s'amusait à réaliser des défis sur les réseaux sociaux avec le chien.

« Ma fille a commencé à faire des petites challenges avec des carottes et des céleris sur sa tête. Puis, chaque jour, elle nous en envoyait un. On trouvait ça bien drôle. [...] Donc, là, on a trouvé qu'on avait vraiment pogné de quoi avec elle. »

Le chien teckel Charlotte est la mascotte d'un restaurant Tim Horton de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Des pages Facebook dédiées aux teckels sont devenues une tribune pour faire connaître Charlotte. Certaines publications génèrent des centaines de réactions.

Les exploits du chien saucisse sont même venus aux oreilles de la propriétaire du Tim Hortons situé à l'intersection du Boulevard Talbot et de la rue des Roitelets. Charlotte en est devenue la mascotte.

Charlotte est devenue le visage d'un Tim Hortons de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

L'affiche, installée au service à l'auto fait bien rire les clients, selon la chef de quart du restaurant.