Des organismes de la région se réjouissent de pouvoir continuer à offrir leurs services

La région compte plus de 150 organismes et la plupart poursuivent leurs activités, en télétravail ou ouvert physiquement.

Pour la coordonnatrice de la Concertation régionale des organismes communautaires Marie-Ève Duclos, le travail des organismes est essentiel.

Elle parle du rôle important qu'ils ont notamment auprès des gens vulnérables et plus fragiles de la société.

Ça a été très difficile au printemps, quand les organismes ont été obligés de fermer, à part quelques exceptions qui avaient eu l'autorisation de rester ouverts. Des gens plus fragiles, plus susceptibles de vivre de la détresse se sont retrouvés seuls, ça a été difficile , dit-elle.

Le fait de pouvoir maintenir le contact à ce moment ci, maintenir des activités ou des services pour ces personnes-là, c'est très bien venu de la part des organismes communautaires. Marie-Ève Duclos

Les maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales restent ouvertes même pendant le couvre-feu.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, indiquait jeudi que le couvre-feu ne devait pas empêcher les femmes de quitter un milieu de vie violent.

Anne-Marie Boucher de la maison Mikana de Val-d'Or affirme que plusieurs femmes demandent l'aide de son organisme même pendant la nuit.