Cacher la vérité à la santé publique : un comportement prévisible, mais évitable

Ça ne me surprend pas , lance la Dre Kim Lavoie, professeure au département de psychologie de l'UQAM et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en médecine comportementale.

Le fait d'être testé positif lorsqu'on ne devait pas avoir de contacts suscite instantanément des sentiments de honte et culpabilité. Ces sentiments influencent directement l'image de soi, selon la psychologue.

Ainsi, le fait de ne pas déclarer à la personne au bout de la ligne, ça les protège contre ces sentiments négatifs , croit la chercheuse.

Le risque d'avoir donné la COVID-19 à un proche représente une menace supplémentaire à cette image de soi déjà malmenée.

C'est très confrontant d'admettre que je n'ai pas agi correctement et non seulement, moi je suis malade, mais j'ai été peut-être responsable d'infecter des proches. Kim Lavoie, professeure au département de psychologie de l'UQAM et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en médecine comportementale

Le Québec enregistre dimanche 2588 nouveaux cas de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La culpabilité : émotion négative par excellence

La honte et la culpabilité sont des émotions négatives des plus fortes. C'est à la base de notre tendance à mentir , renchérit Dre Lavoie.

C'est donc peu surprenant qu'une personne aille tenter de diminuer ce sentiment pour se protéger.

C'est une émotion qui est très forte , croit aussi la Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure associée à l'UQAM.

À la base, la culpabilité nous permet de réparer ce qu'on a fait. Mais elle est difficile à vivre et on peut s'empêtrer. Le mensonge qu'on a dit peut être difficile à avouer, surtout si on se rend compte qu'on a causé des torts à autrui. Dre Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure associée à l'UQAM

On vient toucher à notre intégrité personnelle, et ça, c'est très difficile à vivre , ajoute la psychologue.

D'autant plus que les personnes qui n'ont pas respecté les règles ne peuvent diminuer cette culpabilité en disant qu'ils n'étaient pas au courant des mesures en place.

Selon une étude menée par la Dre Lavoie auprès de 20 000 Canadiens depuis de pandémie, 95 % à 98 % indiquent être conscients des règles. Ce n'est pas une question qu'ils ne savent pas [...] qu'il faut faire le traçage des contacts , précise la docteure.

Besoins vs culpabilité

L'idée de cacher la vérité à la santé publique sur ses contacts est aussi le fruit d'une bataille constante entre notre besoin de relation et un sentiment de culpabilité, estime Dr Beaulieu-Pelletier.

Cette bataille est ce qu'on appelle une dissonance cognitive.

On a des besoins psychologiques fondamentaux qui sont frustrés depuis longtemps. C'est le cas du besoin de relation. À un moment donné, ça devient difficile à tenir. On se dit, on va faire une petite exception. Par après, on sait bien que ce n’est pas cohérent. On se dit : ''je veux bien suivre les consignes'', mais on se rend compte qu'on ne les a pas suivies. Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure associée à l'UQAM

À l'heure du confinement et du couvre-feu, des besoins d'autonomie, de liberté et de relations sont malmenés pour plusieurs.

Plus le besoin [non comblé] est grand, plus on a tendance à rationaliser et à mentir. Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure associée à l'UQAM

Des milliers de personnes retracent les contacts des personnes infectées par la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Expliquer et éviter de confronter

Les deux psychologues s'entendent sur les façons d'aider les gens à donner de l'information juste à la santé publique.

La première est de déculpabiliser les récalcitrants en utilisant un ton conciliant et informateur.

On n’est pas dans les représailles et il faut le faire comprendre. Dans le ton qu'on utilise ou dans le message qu'on envoie, il faut que ce soit clair [...] pour se concentrer sur le pourquoi on pose ces questions. Plus on va le faire comprendre, ça va aider , croit Dre Beaulieu-Pelletier.

Il peut aussi être difficile pour quelqu'un d'affronter un agent de la santé publique en lui fournissant les contacts, soit par texto, soit par téléphone.

Il faut changer un peu la procédure. D'avoir quelqu'un au bout de la ligne qui vous demande d'admettre que vous avez fait la mauvaise affaire, ça augmente les risques que les gens aillent mentir. Ça met les gens dans des positions difficiles , croit Dre Lavoie

La mise en place d'un registre en ligne, anonyme, permettrait de surpasser cette confrontation, selon elle.