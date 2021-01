Les professeurs et les étudiants de l'Université de Victoria se disent surmenés

Comme de nombreux établissements postsecondaires, l'Université de Victoria est presque entièrement passée à l'apprentissage en ligne en raison de la COVID-19.

Mais selon les 5242 étudiants et 217 instructeurs interrogés dans le cadre de l'enquête  (Nouvelle fenêtre) effectuée du 29 octobre au 18 novembre 2020, cette transition n’est pas idéale.

[L'enquête] reflétait à peu près à la lettre ce dont les étudiants se plaignent depuis le début de cette transition, et c'est un manque d'accessibilité à leurs cours et la quantité de travail qu'ils ont à accomplir , explique Sarina de Havelyn, directrice de la sensibilisation et relations universitaires pour la Société étudiante de l'université.

Mme de Havelyn indique que de nombreux professeurs ont ajouté des tâches quotidiennes ou hebdomadaires et des forums auxquels les étudiants doivent contribuer. Du travail supplémentaire plus difficile pour les étudiants qui ne peuvent pas trouver un espace d'étude adéquat à la maison ou pour les 10 % d'étudiants qui n'ont pas accès régulièrement à un ordinateur, selon elle.

Tous réunis, [ces facteurs] rendent les cours ingérables. Sarina Havelyn, Société étudiante de l'Université de Victoria

Les instructeurs ressentent aussi la tension, dit Lynne Marks, présidente de l'Association des professeurs de l'université et professeure d'histoire.

Ils sont totalement débordés. Ils font au moins une fois et demie plus de travail, sinon deux fois plus, et il n'y a pas assez d'heures dans une journée , soutient Mme Marks.

D'après elle, tout le monde fait de son mieux compte tenu des circonstances, d'autant plus qu’il n'y a pas de précédent solide sur lequel se baser : Cela a été une courbe d'apprentissage pour les professeurs, pour les étudiants, mais aussi pour les personnes du centre d'apprentissage et d'enseignement qui nous disent comment enseigner.

6 millions de dollars pour la transition

Susan Lewis, vice-présidente associée de la planification académique à l'Université de Victoria, dit qu'elle savait que la transition serait difficile. Elle note que l'université a dépensé 6 millions de dollars pour des efforts de transition, comme le financement de plus d'auxiliaires d'enseignement et d'experts en technologie, et le renforcement du soutien en santé mentale pour les étudiants.

Mme Lewis affirme que l’université compte aussi améliorer la communication entre l'administration, les étudiants et les professeurs.

Je tiens à reconnaître la frustration ressentie par les gens lorsqu'ils ont l'impression de ne pas avoir toutes les informations ou toutes les réponses tout de suite , dit-elle. Notre objectif est de fournir aux étudiants autant d'informations que nous pouvons leur fournir lorsque nous l’avons.

Les cours à l'Université de Victoria reprennent lundi.

Avec les informations de All Points West