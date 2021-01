La progression de la COVID-19 se poursuit à Ottawa

Ce qu’on voit maintenant, c’est le problème avec les festivités de Noël , croit le Dr Robert Cushman. Ça fait un peu plus de deux semaines qu’on est en [confinement], mais avant Noël, on voyait beaucoup d’activités en famille dehors avec des amis, c’était à prévoir , dit-il

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) enregistre 184 cas supplémentaires de COVID-19 dimanche. Avec ce nouveau bilan, la capitale compte désormais 11 378 cas recensés sur son territoire depuis le début de la pandémie.

Vingt-six personnes sont hospitalisées et 9 se retrouvent dans une unité de soins intensifs.

Deux personnes de plus ont également perdu la vie après avoir contracté le virus. Ce sont ainsi 397 décès qui sont survenus sur le territoire de SPOSanté publique Ottawa depuis le début de la pandémie.

Dans l’ensemble de l’Ontario, la santé publique provinciale rapporte 3945 nouvelles infections. La région sanitaire de Toronto demeure l’épicentre de l’épidémie avec 1160 nouvelles infections.

Au total, 215 782 cas de COVID-19 ont été recensés en Ontario depuis le début de la pandémie, 4983 personnes sont décédées de la maladie.

Si les cas sont en hausse, c’est en raison d’une partie de la population qui ne suit pas les règles sanitaires mises en place, croit le Dr Cushman. Le problème, c’est que tout le monde dit "oh, j’ai seulement une gang de 3 ou 4 personnes chez moi". Mais les 3 ou 4, ils ont d’autres groupes et c’est ça qui nous donne des problèmes , soutient-il.

Le Dr Robert Cushman, médecin-chef de la Santé publique du comté de Renfrew (archives). Photo : Radio-Canada

Un couvre-feu à Ottawa, la solution ?

Le Dr Cushman espère que le vent tournera au cours de la semaine. Les chiffres sont terribles partout , lance-t-il. On est au point où on doit faire tout ce qui est possible .

Selon le médecin-chef, il faut mettre de côté les voyages et les séances de magasinage pour l'instant. Les employeurs devraient également privilégier le télétravail lorsque possible. La situation peut être plus efficace avec un couvre-feu, on va voir ce qui se passe au Québec , ajoute-t-il.

Certains citoyens estiment d'ailleurs qu’un couvre-feu comme celui imposé au Québec pourrait contribuer à réduire la propagation du virus dans la capitale.

Je crois que ça pourrait fonctionner, ça pourrait aider à faire baisser les chiffres , croit Alexa Quarrington. Si c’est le prochain extrême que nous devons prendre, alors je crois que ce sera ça , lance pour sa part Janel Deslauriers.

D’autres doutent que l’imposition d’un couvre-feu soit efficace à la lutte contre la COVID-19. Ça va être compliqué un peu un [couvre-feu] , estime Emma Trudel.

De son côté, Sarah Sabih craint qu’il ne soit qu’une mesure parmi tant d’autres. On a tellement de restrictions, distance sociale, on porte des masques. Il me semble que malgré tout ça, le virus se propage , dit-elle. Je pense que les gens, ils se regroupent même s’il y a des restrictions , ajoute Laura Davis.

À Gatineau, un total de 411 vérifications ont été effectuées auprès de citoyens qui se trouvaient à l’extérieur de leur domicile après 20 h samedi lors de l’entrée en vigueur du couvre-feu.

Résultat, 21 constats d’infraction ont été remis à des gens pour ne pas avoir respecté la mesure imposée par Québec.

Avec les informations de Marielle Guimond.