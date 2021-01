Les experts demandent à la communauté des sacrifices pour la sécurité dans les écoles

Des milliers d'élèves de l'Alberta, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan font partie de ceux qui vont se retrouver en classe après une longue interruption, selon leur région et leur groupe d'âge.

Dans certaines régions, le retour en classe coïncide avec des précautions plus strictes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la classe.

Au Québec, les élèves de première et deuxième années du primaire devront, comme leurs aînés, porter des masques dans les autobus scolaires et dans les zones communes, tandis que ceux de cinquième et sixième années devront également porter des masques en classe.

La plus grande nouvelle au Québec a été l'introduction du premier couvre-feu au Canada, qui empêche la plupart des résidents de quitter leur domicile entre 20 heures et 5 heures.

Il s'agit d'une mesure importante qui devrait permettre de protéger les écoles contre la hausse des taux de mortalité dans les communautés, qui a fait grimper le nombre de cas, d'hospitalisations et de décès à des niveaux inquiétants, selon les observateurs.

Nous devons commencer à parler des autres sacrifices que nous sommes prêts à faire en tant que communautés si nous voulons que nos enfants retournent à l'école Ashleigh Tuite, professeur adjointe à l'école de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto

Je n'aime pas l'idée de couvre-feu ou de restriction des déplacements, mais, encore une fois, c’est le genre de mesures que je pense que nous devrions être prêts à prendre en tant qu'adultes si cela peut réduire la transmission du virus .

L'Ontario devait rouvrir les écoles primaires dans la moitié sud de la province lundi, mais a retardé ce plan de deux semaines en raison du nombre stupéfiant de cas et d'une augmentation inquiétante des taux de positivité chez les enfants.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario a déclaré la semaine dernière que le taux de positivité chez les enfants testés approchait 20 % début janvier pour les 12-13 ans, soit une forte hausse par rapport aux 5 % de fin novembre et début décembre.

Une enquête sur les résultats des tests de la COVID-19 provinciaux, ventilés par âge, a également révélé des pics moins importants, mais toujours significatifs pour les autres groupes d'âge, notamment un bond à 16 % de 5 % pour les 4 à 11 ans, et une augmentation à 14 % de 6 % pour les 14 à 17 ans.

Cela va de pair avec la montée en flèche des infections qui a établi un record quotidien de plus de 4200 cas signalés vendredi, bien que cela inclue un arriéré d'environ 450 cas.

L'Ontario a laissé entendre que d'autres restrictions sont en cours et a exprimé un vague désir d'introduire des mesures en milieu scolaire visant à supprimer les taux de transmission.

Un virologue prône pour le test scolaire asymptomatique

Nous ne comprenons pas encore parfaitement à quoi ressemble la transmission dans les écoles , déclare Jason Kindrachuk, virologue à l'université du Manitoba.

Trouver le bon équilibre entre les restrictions communautaires et scolaires est une science imprécise , explique le virologue , mais il ajoute que toute mesure visant à limiter les infections plus larges permet de prévenir les risques d'épidémies en classe.

Nous ne devrions probablement pas parler de fermeture d'écoles si nous ne parlons pas également de la fermeture de toutes les entreprises non essentielles et aussi des bureaux , déclare-t-il depuis Saskatoon, où il travaille avec l'Organisation des vaccins et des maladies infectieuses - Centre international des vaccins de l'Université de Saskatchewan.

Mais il est également essentiel de disposer de meilleures données pour évaluer dans quelle mesure les écoliers sont plus vulnérables. Jason Kindrachuk, virologue à l'université du Manitoba.

Les mesures provinciales de confinement ont été prolongées en Alberta et au Manitoba, tandis que la Saskatchewan a déclaré qu'elle prévoyait d'examiner l’état de l’après Noël sur les rassemblements et la vente de détail.

En Colombie-Britannique, les enfants sont retournés à l'école publique après deux semaines de vacances la semaine dernière, mais la pression est là aussi pour renforcer les mesures de protection, notamment l'obligation de porter un masque et l'éloignement physique.

Les enseignants de la région de Fraser Health, en Colombie-Britannique, sont particulièrement préoccupés par les écoles où les normes de santé et de sécurité sont inadéquates, incohérentes ou dangereuses , a déclaré vendredi la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique dans un communiqué.

Elle demande aux autorités provinciales de réduire la densité dans les écoles, d'améliorer la ventilation, de rendre les masques obligatoires dans tous les espaces intérieurs et de s'assurer que les éducateurs et le personnel scolaire sont correctement priorisés pour les vaccinations COVID-19.

Selon M. Kindrachuk, l'arrivée d'une variante plus infectieuse de la COVID-19 en provenance du Royaume-Uni augmente encore les enjeux pour le contrôle des infections.

Avec les informations de Cassandra Szklarski