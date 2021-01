Des formations sur le commerce en ligne offertes aux entreprises de la région

En collaboration avec Services Québec et la MRC d'Abitibi-Ouest, elle offre à 15 entreprises un accompagnement personnalisé de 10 heures dans les jours à venir.

C’est une formation mise en place par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) afin de permettre aux commerçants de maximiser les ventes en ligne.

La directrice générale de la CCIAOChambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest Mélissa Larouche affirme que toutes les entreprises n’ont pas pu se tourner vers le commerce en ligne.

Je sais que nos entreprises ne sont pas toutes prêtes à ce processus qui est assez long, mais je dirais qu'il y a de l’intérêt pour plusieurs entreprises, on a quand même beaucoup de service et d'entreprises qui ont de l’intérêt pour ça , dit-elle.

La formation donnée par le Conseil québécois du commerce de détail s’inspire de son programme de Virage numérique pour les détaillants québécois qui s’est terminé en mars dernier.

Déjà 1325 détaillants à travers le Québec ont déjà été accompagnés durant leur transition.