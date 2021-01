14 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

D'après les statistiques provinciales, 2059 tests de dépistage de la COVID-19 ont été analysés dans les dernières 24 heures.

Samedi, le Nouveau-Brunswick signalait 30 nouvelles infections, dont au moins cinq sont liées à des écoles à Campbellton, Dalhousie et Woodstock.

Le nombre de cas actifs de COVID-19 connus des responsables néo-brunswickois de santé publique s’élève maintenant à 184. Aucune de ces personnes n’était hospitalisée, dimanche.

Des 14 nouveaux cas que vient d'annoncer le gouvernement, cinq sont dans la région de Fredericton, quatre dans la région de Saint-Jean et trois dans la région d'Edmundston.

Les régions de Bathurst et de Campbellton comptent chacune un nouveau cas de COVID-19.

Les cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick sont maintenant distribués de la façon suivante : 59 dans la région de Fredericton, 47 dans la région de Moncton, 37 dans la région de Saint-Jean, 21 dans la région de Campbellton, 19 dans la région d'Edmundston et un dans la région de Bathurst. Aucun cas n'est identifié dans la région de Miramichi.

COVID-19 dans des écoles de Campbellton, Dalhousie et Woodstock

Samedi, le gouvernement provincial signalait des cas de COVID-19 liés à des écoles à Campbellton, Dalhousie et Woodstock.

Le ministère de l’Éducation affirme dimanche que le personnel de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton et de l’Académie Notre-Dame de Dalhousie communiquera avec les familles des élèves au cours de l’après-midi et de la soirée pour leur expliquer ce qu’ils comptent faire.

On a dépisté un cas dans chacune de ces écoles.

La polyvalente Roland-Pépin, à Campbellton (archives). Photo : Radio-Canada / François Vigneault

En ce qui concerne l’école Townsview à Woodstock et l’école secondaire Woodstock High, le ministère précise que les élèves resteront à la maison lundi, pendant que le personnel scolaire préparera l’apprentissage à distance. Les cours se feront de la maison à compter de mardi et au moins jusqu’à vendredi prochain.

Selon la province, il y a trois cas positifs de COVID-19 à Woodstock High et un à l'école Townsview. On a demandé à plus d’un millier de personnes, élèves et membres du personnel de ces écoles, de s’isoler en fin de semaine.

Ailleurs en Atlantique, peu de nouveaux cas

Après avoir analysé près de 2500 tests de dépistage, la Nouvelle-Écosse a signalé trois nouveaux cas de COVID-19 samedi et aucun dimanche. Le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique de cette province s'élève à 28.

Terre-Neuve-et-Labrador n'a dépisté qu'une seule nouvelle infection au coronavirus ce week-end et identifie maintenant cinq cas actifs sur son territoire.

Il y a huit cas actifs identifiés par la santé publique à l'Île-du-Prince-Édouard, un nombre demeuré inchangé toute la fin de semaine.