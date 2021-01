L’activité économique en hausse au Nunavut et au Yukon malgré la pandémie

Selon un rapport publié vendredi par Statistique Canada, l'activité économique a été en hausse au Yukon et au Nunavut entre septembre 2019 et septembre 2020.

L’augmentation est comprise entre 2,4 et 3,9 % au Yukon. Au Nunavut, elle atteint 5,6 %. Il s’agit de l'augmentation la plus forte au pays d’après les indices expérimentaux de Statistique Canada.

Aux Territoires du Nord-Ouest en revanche, l’activité a chuté de 11,6 %.

Ce qu’il ressort, c’est que le nord ne semble pas avoir été autant impacté que le sud par la première vague de COVID-19 , analyse Ryan MacDonald, chercheur pour Statistique Canada.

Les données mensuelles montrent également qu’une légère reprise économique est en cours dans les trois territoires depuis juin.

Statistique Canada a développé ces indices expérimentaux afin d’avoir des données disponibles avant la publication des rapports annuels.

Le projet a été mis au point afin de fournir plus régulièrement de l'information sur la façon dont les économies des territoires et des provinces réagissent au fur et à mesure que nous traversons [la pandémie] , explique Ryan MacDonald.

Mais le chercheur reconnaît que ces données sont moins fiables que celles des rapports annuels.

Les indices expérimentaux se basent sur toute une série de données collectées par les provinces et territoires, telles que le nombre de permis de construire, la consommation d’électricité, l’indice des prix à la consommation, le nombre d'heures travaillées…

Il y a deux indices différents. Au Nunavut et aux Territoires du Nord-Ouest un seul a été utilisé.

D'après les informations de John Last