Il y a 5 ans, le pont de Nipigon s'affaissait partiellement, coupant le Canada en deux

Le 10 janvier 2016, le pont de Nipigon dans le nord-ouest ontarien s’affaissait partiellement, quelques mois à peine après sa construction, séparant le Canada en deux pendant près de 18 heures. Cinq ans plus tard, la municipalité dit avoir profité de l’attention médiatique qu’avait suscité l’incident et qui a généré beaucoup d'activité touristique.

Le maire de Nipigon Richard Harvey, qui dirigeait déjà la municipalité en 2016, se rappelle de la grande spéculation qu’il y a eue dans la communauté directement après l’affaissement.

Plusieurs personnes se demandaient comment ça avait pu arriver, les gens avançaient plusieurs hypothèses, [...] mais on a maintenant plusieurs rapports qui ont indiqué exactement ce qui est arrivé , note-t-il.

Des boulons mal serrés qui devaient tenir en place le tablier du pont ont cédé, causant une élévation d’environ 60 centimètres. La circulation a été partiellement rétablie environ 18 heures plus tard.

Le pont Nipigon, qui fait partie de la Transcanadienne, assure le lien entre les routes 11 et 17 reliant le pays d’est en ouest. L’affaissement a donc causé un casse-tête pour des camionneurs transportant des marchandises.

Les gens ne pouvaient pas croire que ce pont était le seul moyen de traverser le Canada. Il y avait plusieurs médias qui m’appelaient et qui voulaient vraiment obtenir une clarification parce qu’ils n’en revenaient pas. Richard Harvey, maire de Nipigon

Des blocs de béton installés pour abaisser la structure du pont Nipigon afin de pouvoir rétablir la circulation. Photo : Martine Laberge

Mais malgré la grande attention médiatique, cinq ans plus tard, l’affaissement fait rarement l’objet de conversations entre les gens de la communauté, selon le maire Harvey.

J’ai même mentionné, vendredi, à certains de mes conseillers municipaux que ça allait faire cinq ans cette fin de semaine que l’incident du pont s’est produit. Et ils m’ont tous regardé, l’air surpris. Ce n’est pas une chose dont les gens parlent vraiment. Richard Harvey, maire de Nipigon

Mais l’événement a certainement profité à la municipalité de Nipigon, souligne le maire, car il a porté l’attention du monde sur cette infrastructure spectaculaire qui était en train d’être construite .

Une vue des câbles d'acier qui font partie de la structure du pont de la rivière Nipigon. Photo : Radio-Canada / Caroline Bourdua

Le pont à haubans de Nipigon a été le premier du genre à être construit en Ontario et faisait partie d'un projet de 106 millions de dollars qui comprenait l'élargissement à quatre voies de la route. Il avait été ouvert à la circulation en novembre, quelques mois à peine avant son affaissement partiel.

Il y a des gens qui se sont dit que c’était un point qui valait la peine d’être vu en personne et nous en avons certainement profité , ajoute le maire Harvey. La municipalité a d’ailleurs ainsi choisi de construire un belvédère pour permettre aux touristes d’admirer le pont et les régions environnantes.

Il y a même des personnes qui, au départ, n’auraient fait que traverser notre région et qui décident de s’arrêter et découvrir ce qu’on a ici. Richard Harvey, maire de Nipigon

En 2020, le pont de Nipigon a d’ailleurs été reconnu comme l’un des plus beaux en Amérique du Nord par la revue Roads & Bridges.

Le pont de Nipigon Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay

L’entrepreneur Daniel Howells, originaire de Thunder Bay, a justement décidé de déménager à Nipigon en 2015 pour y ouvrir un café afin de servir les nombreux constructeurs qui y travaillaient.

Nous nous sommes dit qu’ils allaient avoir faim , dit-il en riant.

La chose qui est drôle, quand le pont s’est affaissé, c’est que pour plusieurs commerces à Nipigon, c’était le plus gros mois de janvier pour le tourisme pendant longtemps. C’était positif pour les entreprises. Daniel Howells, propriétaire du café La Luna de Nipigon

Un belvédère permet d'admirer le pont de Nipigon et les régions environnantes. Photo : Suzanne Kukko

Avant la crise sanitaire, il remarquait même plusieurs Américains attirés à Nipigon par le pont et espère que le tourisme reprendra après la levée des restrictions de voyage.

Mais maintenant, on a beaucoup de personnes qui viennent de Thunder Bay, surtout avec la COVID-19, qui veulent sortir de la ville et voir le pont et qui viennent au restaurant, viennent magasiner à Thunder Bay et retourner chez eux , conclut-il.

L’importance de la sécurité des infrastructures

Le maire Richard Harvey estime que l’incident de 2016 a aussi contribué à une meilleure conscientisation sur la sécurité des infrastructures routières dans le reste du Canada .