Le guide de l'écolier pour le retour en classe

Masques non requis pour le préscolaire, mais obligatoire en classe pour les 5 et 6e année, locaux indisponibles et activités suspendues : à quelques heures de la reprise des classes au primaire, voici le guide de l'écolier pour limiter la propagation de la COVID-19.

Plusieurs mesures ont été ajoutées par le gouvernement en comparaison avec la rentrée de l'automne.

Couvre-visage

Tous les élèves doivent déjà porter le couvre-visage à bord des autobus scolaires. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

- Les élèves de la première à la quatrième année devront porter le couvre-visage lors de leurs déplacements à l’intérieur, dans toutes les aires communes et dans les transports scolaires, mais pas en classe;

- Le masque sera obligatoire dans les classes pour les élèves de 5e et 6e année;

- Les élèves du préscolaire n’ont pas à porter le couvre-visage;

- Le port du masque de procédure sera obligatoire pour le personnel scolaire en tout temps dans les aires communes intérieures et extérieures;

- Lors des sorties extérieures, à la récréation, au service de garde et lors d'activités physiques, les enfants pourront retirer le couvre-visage;

- Il est encouragé, pour les parents, de prévoir quelques couvre-visages supplémentaires pour leurs enfants en cas de perte.

Distanciation

Les élèves d'un même groupe-classe n'auront aucune distanciation à respecter entre eux. Photo : Getty Images / Andreas Rentz

- Au sein du groupe-classe stable, les enfants n'ont pas à se plier aux mesures de distanciation en classe;

- À l'extérieur des classes, la distanciation de deux mètres sera requise entre les élèves et entre les élèves et le personnel. Lorsque ce n'est pas possible, le port de l'équipement de protection individuelle (ÉPI) est requis pour le personnel;

- Le nombre de visiteurs au sein de l'enceinte scolaire est réduit au minimum.

Symptômes

Au moindre symptôme de la COVID, le ministère de l'Éducation demande aux parents de garder leur enfant à la maison. Photo : Getty Images / skynesher

- Les enfants qui présente les symptômes suivants de la COVID-19 doivent demeurer à la maison et éviter les contacts avec d'autres personnes : fièvre, toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer, mal de gorge, nez qui coule ou nez bouché, perte soudaine d’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût, grande fatigue, perte d’appétit importante, douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique), nausées, vomissements, diarrhée et maux de ventre;

- Si ces symptômes persistent au-delà de 24 h, les parents doivent utiliserl'outil en ligne d'autoévaluation des symptômes de la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) pour savoir s'ils doivent s'isoler et garder leurs enfants à la maison.

Activités

Des enfants en récréation. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

- Les activités parascolaires et interscolaires sont suspendues, de même que les sorties scolaires;

- Les projets pédagogiques sont maintenus au sein des groupes-classes stables. Si l'enfant se retrouve avec des élèves d'un autre groupe classe, une distanciation de deux mètres sera maintenue;

- Pour les élèves de 5e et de 6e année, les salles de spectacle au sein des écoles sont accessibles, à condition qu'une distance de 1,5 mètre soit respectée entre les spectateurs. La distanciation n'est pas requise pour les élèves de la première à la quatrième année.

Locaux

Il sera interdit de louer des locaux à l'intérieur des établissements, sauf en de rares exceptions. Photo : CBC/Evan Mitsui

- Les prêts et la location des locaux scolaires sont suspendus, sauf pour le service de garde et pour les mandataires de projets pédagogiques particuliers.

Services de garde en milieu scolaire

Les groupes-classes devront demeurer au service de garde en milieu scolaire. Sinon, la distanciation de deux mètres devra être observée. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

- Les services de garde en milieu scolaire sont organisés dans le respect des groupes-classes stables ou en sous-groupes respectant la distanciation physique;

- Le repas du midi sera partagé entre les élèves provenant d'un groupe-classe stable.