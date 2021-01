Un antiviral pour chats pourrait servir pour les personnes atteintes de la COVID-19

Ilan Schwartz, spécialiste des maladies infectieuses, explique que les chats peuvent eux aussi être infectés par les coronavirus. Ces derniers peuvent même provoquer chez ces animaux une maladie rare, mais bien souvent mortelle, appelée la péritonite infectieuse féline.

Des recherches ont donc été faites afin de développer des traitements antiviraux qui permettraient de la soigner.

L’un d'eux présente des résultats prometteurs pour traiter les humains également, annonce le Dr Schwartz.

C’est un des médicaments que nous avons testés contre le SRAS-CoV-2, le virus à l’origine de la COVID-19, en laboratoire et nous avons trouvé qu’il était tout aussi efficace , explique le scientifique.

L’équipe de l'Université de l’Alberta travaille désormais pour adapter le traitement. L’un des défis est bien évidemment que les chats sont très différents, de par la taille de leur corps, leur forme , dit Ilan Schwartz.

Le médicament a été développé pour être administré facilement aux chats et il s’injecte donc par voie sous-cutanée et le corps d’un chat ne peut recevoir qu'un petit volume, poursuit-il. Mais les gens sont bien plus grands et un volume bien plus important sera nécessaire.

D’après le Dr Schwartz, il faudrait donc revoir la composition du traitement ou la façon de l’injecter.

Le chercheur est malgré tout optimiste. Nous sommes convaincus que nous allons être capables de lancer des essais cliniques de phase 1, où nous regarderons si c'est sécuritaire pour les gens , avance-t-il.

D'après les informations d'Elissa Carpenter