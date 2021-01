L’Ontario passe pour la première fois la barre des 30 000 cas actifs sur son territoire

Avec 3945 nouvelles infections de COVID-19, 61 morts supplémentaires et 2496 nouvelles guérisons, la province enregistre une hausse quotidienne record de ses cas actifs.

En onze jours seulement, les cas actifs de l’Ontario sont passés de 20 000 à 30 000.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens atteint également un nouveau sommet. Vendredi, le bilan de la santé publique faisait état d’une progression plus élevée de 4249 cas, mais ce chiffre comprenait un réajustement de plusieurs centaines de cas antérieurs.

La région sanitaire de Toronto demeure l’épicentre de l’épidémie avec 1160 nouvelles infections. Elle est suivie de celles de Peel (641), de York (357), de Windsor-Essex (223) et de Waterloo (220).

Au total, 215 782 cas de COVID-19 ont été recensés en Ontario depuis le début de la pandémie, 4983 personnes sont décédées de la maladie.

Par ailleurs, la province a réalisé 62 308 tests au cours des dernières 24 h, et un peu plus de 113 000 doses de vaccin ont été administrées jusqu'à ce jour.

Le système de santé est toujours de plus en plus débordé. Santé publique Ontario recense présentement un record de 1483 hospitalisations, soit 23 de plus que la veille, incluant 388 patients en soins intensifs dont 266 sous respirateur.

La situation est telle que, sous la directive des autorités sanitaires, ses hôpitaux des régions moins touchées par la COVID-19 se préparent à recevoir des patients transférés des zones où les établissements de santé sont débordés.

Du côté des foyers de soins de longue durée, la situation est tout aussi critique. Près de 40 % des centres de la province sont présentement aux prises avec une éclosion de coronavirus, ce qui représente 245 établissements. Comparativement à samedi, 137 résidents et 57 membres du personnel de plus ont reçu un résultat positif à la COVID-19.

Le bureau du premier ministre Doug Ford a confirmé ce dimanche que les nouvelles modélisations sur la progression du virus seront présentées mardi.

Le premier ministre a déjà prévenu les Ontariens que le confinement serait probablement prolongé et qu'il y aurait de nouvelles restrictions si la montée des cas ne ralentit pas.