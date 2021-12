Le comédien Gérard Poirier est décédé

Le comédien Gérard Poirier, entre autres connu pour "Le Parc des braves" et "Les Plouffe", est décédé. Il avait 91 ans. Sa mort a été confirmée par sa fille Anne-Marie, dimanche.

Né le 4 février 1930, M. Poirier a incarné Roméo, Cyprien, Antoine, Pascal, Henry, mais c'est Paul Chomedey de Maisonneuve qui lui a donné le goût de la scène.

Il avait 12 ans et Montréal célébrait son tricentenaire lorsqu'on l'a choisi pour incarner le rôle du fondateur de Ville-Marie. Le sieur de Maisonneuve racontait la saga de Montréal tandis que son jeune interprète découvrait de quoi sa propre histoire serait faite. De théâtre.

Je savais très bien ce que je voulais devenir, je voulais devenir un comédien... , expliquait-il en parlant de son enfance à Montréal.

Il fait du théâtre en amateur. L'École nationale et le conservatoire n'existent pas encore et il n'a pas les moyens de s'offrir des cours privés. Il complète un bac en pédagogie et devient professeur au début des années 1950.

Il faut quand même se reporter à cette époque-là, ce n'était pas simple de devenir comédien, il n'y avait pas de grandes écoles. D'ailleurs j'avais une certaine pudeur face à ce métier, je n'aurais pas osé avouer à mes parents que je voulais devenir comédien , disait-il.

Gérard Poirier, debout, dans une scène de « Quatuor » en 1957. Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Très vite pourtant, il délaisse l'enseignement pour réaliser son rêve. En 1955, il se présente aux auditions de Radio-Canada.

Le jury est séduit par sa prestation et sa diction parfaite. Son français irréprochable allié à son talent et à sa stature de jeune premier lui ouvriront de nombreuses portes.

Il enchaîne les rôles.

Lou (Kim Yaroshevskaya) et Pascal (Gérard Poirier) dans « L'étrangère » en 1964. Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Il fait aussi ses débuts au théâtre du Rideau Vert.

Dans une entrevue à la radio de Radio-Canada en 1956, la directrice et comédienne Yvette Brind'Amour présente la distribution dont il fait partie.

Il y a un nouveau jeune premier que nous avons trouvé qui s'appelle Gérard Poirier... La directrice du théâtre et son associée Mercedes Palomino l'avaient vu jouer dans une troupe amateure. Elles s'étaient ensuite dépêchées de lui offrir un rôle.

Yvette Brind'Amour et Gérard Poirier dans «Deburau» en 1962 Photo : Radio-Canada

Cette période où j'ai joué les jeunes premiers romantiques, m'a été très salutaire, dit-il. Ce sont ces rôles qui m'ont appris le métier en définitive. Je dois beaucoup aux jeunes premiers que j'ai été. Mais je suis très content aussi d'en être sorti. Les jeunes premiers qui n'arrivent pas à sortir de cette catégorie sont des acteurs qu'on oublie.

Les comédiens Gérard Poirier, Jacques Godin, Hubert Loiselle et René Caron, dans « Des souris et des hommes » en 1970. Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Gérard Poirier joue dans un nombre incalculable de pièces de théâtre sur les grandes scènes montréalaises.

Il a aussi été très présent au petit écran. On l'a vu au début des années 1970 dans la série jeunesse Le grenier où il incarne le fakir Sâdhu.

Gérard Poirier incarne le rôle de Sâdhu Bidishâh dans « Le grenier » en 1975. Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Pendant la même période, il est aussi Antoine Gamache dans la série Du tac au tac.

Parce que tu vois, les 20 et 22, je pourrais avoir l'orchestre symphonique de Berlin avec Karajan. C'est autrement plus prestigieux pour la Place des Arts que Adamo! Alors, j'aimerais que tu convainques Adamo de retirer sa demande.

Gérard Poirier (g) incarnant Antoine Gamache dans la comédie «Du tac au tac» en 1981. Photo : Radio-Canada

Dans les années 1980, il interprète le notaire Cyprien Fournier dans Le temps d'une paix.

Il joue dans une trentaine d'émissions de télévision, dont Le Parc des braves, l'Auberge du chien noir et Mémoire vive, en plus de participer à une vingtaine de films.

« Le parc des braves » en 1985 mettant en vedette Marie Tifo et Gérard Poirier. Photo : Radio-Canada/André Le Coz

En 2013, il incarne Henry, le rôle-titre dans le court métrage de Yann England. Il interprète un homme atteint de la maladie d'Alzheimer.

Deux Québécois aux Oscars

Ça m'émeut énormément parce que, il y a eu beaucoup de gens autour de moi, qui ont, en fait qui étaient malade de l'Alzheimer et je trouvais le texte de Yann très juste, très authentique. C'est comme ça que ça se passe vraiment.

Le film sera en nomination aux Oscars en 2014.

Avec la collaboration de Nathalie Babin-Gagnon