La fin de la glissade pour les Raptors?

L'équipe s'amène à San Francisco, dimanche, dans l'espoir de confirmer cette tendance face aux Warriors de Golden State.

Les Californiens ne seront pas une proie facile, eux qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Stephen Curry, qui est sans conteste leur meilleur joueur, a même inscrit 62 points à lui seul dimanche dernier, chose qui se fait rarement dans la NBANational Basketball Association .

Mine de rien, Toronto a bon espoir qu'elle saura signer une deuxième victoire d'affilée pour la première fois de la saison. Après une défaite encourageante contre les Suns de Phoenix mercredi, lors de laquelle Pascal Siakam a inscrit 32 points, l'équipea sorti le grand jeu contre les Kings de Sacramento deux jours plus tard, stoppant ainsi une séquence de trois revers.

Même à Phoenix, j'ai remarqué que l'état d'esprit au sein de l'équipe était bien mieux qu'au début de la saison , avait fait remarquer l'entraîneur-chef Nick Nurse, vendredi soir.

Compte tenu de leur fiche actuelle (2-6), les Raptors n'auront pas d'autres choix que poursuivre sur leur lancée des derniers jours s'ils entendent s'extirper des bas fonds du classement. Au début de la saison, Toronto était perçue par la majorité des experts comme l'une des meilleures équipes dans l'Association de l'Est.

Un meilleur effort collectif

L'entraîneur-chef Nick Nurse a vu ses joueurs offrir de meilleures performances ces deux derniers matchs. Photo : Associated Press / Rich Pedroncelli

Vendredi, suite à la victoire des siens à Sacramento, l'entraîneur-chef Nick Nurse a reconnu que ses joueurs lui offrent, dans l'ensemble, de meilleures performances depuis quelques temps. Le personnel de soutien, qui a été pratiquement invisible lors des cinq premiers duels de la saison, a enchaîné 26 puis 63 points ces deux derniers matchs.

Presque tous nos gars qui ont foulé le terrain ont contribué. C'est ce dont on a besoin. Ce qui nous manquait , a-t-il dit.

Le Montréalais Chris Boucher y est pour beaucoup. Appelé en renfort à Aron Baynes et Alex Len, qui déçoivent depuis le début de la campagne, il avoisine 21 minutes de jeu, 6 rebonds et 13,5 points par match.

L'entraîneur pourrait tout de même être tenté d'opter pour une plus petite formation partante – avec Kyle Lowry, Fred VanVleet, OG Anunoby, Pascal Siakam et Norman Powell – à défaut de lancer l'un de ses plus grands joueurs dans la mêlée. Cette formation connaît beaucoup de succès pendant les matchs, mais les entame rarement. Boucher servirait alors de premier renfort.