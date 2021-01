Le claviériste Michael Fonfara est mort après un combat de deux ans contre le cancer

La triste nouvelle a été confirmée par son agent Eric Alper dans une déclaration écrite transmise par courriel.

Michael Fonfara combattait un cancer depuis deux ans.

Natif de Stevensville, en Ontario, le musicien a participé à neuf albums du regretté chanteur américain Lou Reed entre 1974 et 2005, notamment sur les enregistrements de Sally Can't Dance, Rock and Roll Heart, Street Hassle et The Bells.

Le Canadien Michael Fonfara a aussi joué avec le groupe rock Foreigner, dont sur l'album iconique 4 et la chanson à succès Urgent.

Pendant plus de trente ans, il a été un membre du groupe de musique blues canadien The Downchild Blues Band.

Le claviériste Michael Fonfara a aussi enregistré des albums avec le duo The Everly Brothers, le groupe de musique rock canadien Rough Trade ainsi que les groupes Rhinoceros et The Electric Flag.

Son dernier enregistrement était au Festival de Jazz de Toronto en 2019 avec The Downchild Blues Band, dont la prestation a été immortalisée sur l'album anniversaire 50th Anniversary Live At The Toronto Jazz Festival .

L'évènement avait réuni sur scène également des invités spéciaux, soit l'acteur canadien Dan Aykroyd et les musiciens canadiens Paul Shaffer et David Wilcox.

Michael Fonfara laisse dans le deuil son épouse Avril, ses filles Ashley et Ciara ainsi que ses quatre petits-enfants Brooklyn, Camden, Jamie et Jaxon.