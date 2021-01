Moins d'argent, mais une fréquentation record des spectacles Son et lumière et Dubuis-Son en Lumières

Au lieu du dimanche, le 10e spectacle a pris fin samedi soir avant le début du couvre-feu.

Les responsables ont pris cette décision pour permettre aux derniers visiteurs de rentrer chez eux en toute sécurité.

La pandémie a aussi obligé les concepteurs à retirer la boîte de dons pour n'accepter que l'argent reçu par virement bancaire.

Un changement qui a fait mal au spectacle puisque les dons ont diminué.

Malheureusement, les dons c'est beaucoup moins que par les années passées. Les gens c'est sur le moment du spectacle qu'ils sont enclins à donner, mais l'absence de la boite de dons fait en sorte que les gens, quand ils reviennent à la maison, ils sont passés à autre chose. Et possiblement que pour certaines personnes, c'est un petit peu plus difficile sur le côté monétaire , explique la coconceptrice Caroline Dupré.

Mais le nombre de visiteurs a fracassé les records, se réjouit-elle.

Depuis le 1er décembre, on a noté une belle augmentation de l'achalandage. En date [de vendredi], on a battu 2016 qui était notre plus grosse année. On est aux alentours de 3150 personnes qui sont passées voir notre spectacle. C'est une année record pour nous, très satisfaite, et on a eu quand même beaucoup de commentaires que ça a fait du bien aux gens , indique Caroline Dupré.

Le 3e spectacle Dubuis-Son en Lumières a été lancé le 1er décembre. Photo : Facebook, Dubuis-Son en Lumières

À Val-d'Or, la fin du spectacle Dubuis-Son en Lumières est prévue dimanche à 19 h pour respecter les consignes du couvre-feu.

Lancé le 1er décembre, le 3e spectacle a nécessité l'utilisation de plus de 25 000 lampes sur le site.

Cette année, le nombre de véhicules qui sont passés sur le site a atteint environ 1000, le double des deux premières années, se réjouit le coconcepteur Sébastien Piché-Breton.

C'est sûr que c'est comme une tape dans le dos, une récompense des efforts qu'on met sur une présentation comme celle-là. Sébastien Piché-Breton

Pour nous, ça implique quand même beaucoup d'heures. Habituellement, synchroniser une chanson avec les lumières, c'est une moyenne de 40 heures. Cette année, pour le montage du décor, on a facilement pris 6 jours en moyenne de 8 à 10 heures par jour pour monter, plus quelques soirs par semaine pour faire les réparations des lumières. De voir l'achalandage comme ça, c'est comme mission accomplie, une petite tape dans le dos , dit-il.

Et pour la première fois, l'événement a permis d'amasser un peu plus de 1000 $ qui seront remis à des organismes de la région.