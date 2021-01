Fermer les écoles pour freiner la pandémie? Une mesure efficace, selon la Suisse

La décision de fermer les écoles en Suisse au printemps 2020 a été l'une des mesures les plus efficaces pour réduire la mobilité, et donc la transmission de la COVID-19, selon une étude dévoilée dimanche.

La fermeture des écoles a réduit la mobilité de 21,6 % , a précisé à l'AFP Stefan Feuerriegel, professeur d'informatique et gestion à l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), qui a dirigé l'étude.

Notre analyse confirme que la fermeture des écoles est une mesure qui permet de réduire la vitesse de circulation du virus par la réduction des déplacements , ajoute-t-il.

Le premier facteur de réduction des mouvements a été l'interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes, qui a réduit de 24,9 % la mobilité selon l'étude - qui n'a pas été relue par des pairs. Le deuxième est la fermeture des bars, restaurants et autres commerces non essentiels, avec une baisse de 22,3 %.

L'équipe de chercheurs suisses a analysé 1,5 milliard de mouvements, entre le 10 février et le 26 avril 2020, à l'aide de données des opérateurs mobiles helvétiques afin d'évaluer l'impact des mesures contre la COVID-19 sur la mobilité.

Les 26 cantons suisses avaient, chacun de leur côté, mis en place des mesures de restrictions avant que le gouvernement fédéral n'impose un confinement partiel incluant la fermeture des écoles, le 16 mars.

Toutes les écoles sont restées fermées environ deux mois avant d'ouvrir progressivement.

Si les écoles sont fermées, on peut espérer un grand changement dans les comportements , développe Stefan Feuerriegel, qui se dit peu surpris de l'impact des écoles.

Non seulement les enfants restent à la maison, mais ça implique aussi parfois un changement pour les parents , ajoute-t-il.

Parmi les nombreuses mesures prises dans le monde pour limiter la propagation du virus, la fermeture des écoles a été l'une des plus controversées.

Les enfants ont peu de risque de développer des formes graves de la maladie, mais leur rôle dans la transmission du virus reste pour l'instant peu connu.