Peu de diversité parmi les nouvelles nominations au sein de l'Ordre du Canada

Sur les 175 personnes sélectionnées pour cette prestigieuse distinction civile l'année dernière, un peu plus d'un tiers étaient des femmes. Environ 7,4 % étaient des membres de minorités visibles, soit une augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente, et 5,1 % étaient des autochtones, selon l'analyse d'Andrew Griffith, chercheur en immigration et diversité et ancien fonctionnaire.

Velma Morgan, présidente de l'opération Black Vote Canada, a qualifié ces chiffres d' extrêmement problématiques .

Nous parlons de la diversité comme de notre force en tant que Canadiens. Nous en faisons la publicité dans le monde entier […] Pourtant, cela n'est pas démontré lorsque nous essayons de reconnaître les personnes qui ont apporté leur contribution au Canada. Velma Morgan, présidente de l'opération Black Vote Canada

Selon Mme Morgan, les institutions ne peuvent pas s'attendre à gagner le respect du public lorsqu'elles ne représentent pas la population.

Les communautés noires sont ici depuis des centaines d'années. Donc, quand nous ne nous voyons pas représentés dans l'une des plus grandes distinctions du pays, cela veut dire quelque chose - que nous ne sommes pas reconnus pour les choses que nous avons faites et que nous continuons à faire , a-t-elle déclaré.

Mme Morgan a déclaré que l'intensification de la sensibilisation des groupes sous-représentés et la promotion du programme auprès du public pourraient contribuer à corriger ce déséquilibre. La composition du panel qui examine les candidatures devrait également mieux refléter la population, a-t-elle dit.

Le Toronto Star a rapporté le mois dernier que l'initiative BlackNorth - qui pousse les entreprises à améliorer la diversité de leurs salles de conseil d'administration et de leurs bureaux - a écrit une lettre à la gouverneure générale du Canada Julie Payette se plaignant du faible nombre de récipiendaires de l'Ordre issus de la communauté noire et a suggéré des noms de personnes qui pourraient être qualifiés.

Le programme de l'Ordre du Canada repose sur les nominations de personnes ou d'organisations, qui sont examinées par un conseil consultatif indépendant. Ce conseil fait des recommandations de nomination au gouverneur général, qui les accepte selon la convention.

La gouverneure générale Julie Payette remet l’ordre du Canada à Frederick Sasakamoose, l'un des premiers joueurs autochtones canadiens de la Ligue nationale de hockey, lors d'une cérémonie à Rideau Hall, le jeudi 10 mai 2018 à Ottawa. Photo : La Presse canadienne / David Kawai

Des mesures pour plus d'inclusion

Rob McKinnon, un porte-parole de Rideau Hall, a déclaré que la modernisation de tous les programmes de distinctions honorifiques est l'une des priorités clés de Payette.

Il a déclaré que son bureau a pris des mesures pour accroître la diversité, comme la collecte de données sur l'identité sexuelle, les handicaps et le statut d'autochtone et de minorité visible par le biais d'un questionnaire d'auto-identification. Le bureau a également lancé des stratégies de communication et des campagnes de médias sociaux visant à augmenter le nombre de personnes nominées pour des distinctions honorifiques civiles, a-t-il dit.

La meilleure façon d'augmenter la représentation d'un programme public basé sur le mérite comme l'Ordre du Canada est d'accroître la participation des Canadiens, ce qui génère un plus grand nombre de nominations diversifiées , a déclaré M. McKinnon dans un courriel.

Dans cet esprit, la gouverneure générale Julie Payette a pris des mesures et a demandé à son équipe de chercher des moyens d'accroître la visibilité publique de tous ses programmes de distinctions honorifiques et de rendre le processus de nomination aussi convivial que possible et facilement accessible à tous , a-t-il dit. De telles améliorations permettront de reconnaître des personnes d'origines plus diverses.

M. McKinnon a toutefois reconnu que si des progrès sont réalisés, ils sont lents. Il a noté que si les nominations de femmes à l'Ordre du Canada sont restées stables - environ 200 par an depuis 2000, sur un total de 500 à 800 nominations chaque année - les femmes nommées à l'Ordre connaissent maintenant un taux de réussite d'environ 72 %, contre 58 % pour les hommes.

Reconnaître les contributions à l'édification du Canada

Chi Nguyen, consultante en matière de diversité, a déclaré que le programme de l'Ordre du Canada s'est accroché à une tradition d'installation de personnes de la haute société sélectionnées par un groupe d'élite - et cela doit changer.

Souvent, vous vous adressez à des personnes qui vous ressemblent, qui évoluent dans les mêmes cercles que vous , a-t-elle déclaré. Je pense donc que ces chiffres augmentent et qu'ils sont meilleurs que par le passé... mais on ne prend pas en considération les autres manières avec lesquelles de nombreux nouveaux arrivants et des autochtones contribuent à la construction de notre pays .

M. Griffith, qui suit les nominations à l'Ordre du Canada depuis 2013, a déclaré que même si la tendance semble aller dans la bonne direction, il reste encore beaucoup de progrès à faire.

Il faut s'assurer que les distinctions représentent bien la population , a-t-il déclaré. Cela démontre que chacun à une contribution à faire et que les différentes facettes de la société canadienne sont reconnues .

Avec les informations de Kathleen Harris, de CBC News