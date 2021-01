Premier soir de couvre-feu: des dizaines d'amendes distribuées à travers le Québec

Pour s'assurer que les Québécois ne tenteront pas de violer le couvre-feu, le gouvernement a assorti cette nouvelle mesure d'amendes allant de 1000 $ à 6000 $ pour les contrevenants.

Gyrophares allumés depuis 20 h pour bien signifier leur présence, les corps policiers, qui ont augmenté leurs effectifs, ont patrouillé dans les rues de la province pour faire respecter le couvre-feu. Comme l'a résumé André Durocher, porte-parole de l’Association des directeurs de police du Québec, en entrevue à RDI, l'heure n'est plus à la sensibilisation.

Les propriétaires de chien peuvent sortir après 20 h. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Constats d'infraction et arrestations

Certains ne semblent toutefois pas redouter les sanctions promises : des appels à ignorer le couvre-feu et à manifester sur la voie publique ont été lancés sur les réseaux sociaux. Quelques dizaines de personnes ont marché dans les rues près de la station de métro Mont-Royal, à Montréal, où elles s'étaient rassemblées peu avant 20 h.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indique avoir émis 17 constats d'infraction pour non-respect du couvre-feu, lors d'une manifestation samedi soir.

À Québec, où une dizaine de personnes ont défilé, la police a procédé à des arrestations une trentaine de minutes après l'entrée en vigueur du couvre-feu. Une vingtaine de personnes ont été mises à l'amende. Un bilan sera dressé au courant de la semaine prochaine, a indiqué l’agente Marie-Michèle Moore.

Malgré quelques incidents, nous remarquons une excellente collaboration de la population dans le respect du couvre-feu , a par ailleurs écrit le corps policier su Twitter. Nous maintiendrons une présence accrue dans le but de faire respecter toutes les règles en vigueur.

À Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal, aucun constat n’a été émis bien qu’une manifestation était annoncée sur Facebook et que de nombreuses personnes promettaient d’y être.

On est arrivé là et il y avait personne , a raconté le capitaine Jean-Christophe Fortin du Service de police de l’agglomération de Longueuil. L’effet du constat à 1500$ a dissuadé bien des gens.

Toujours en Montérégie, plusieurs autopatrouilles du Service de police de Châteauguay (SPC) circulaient dans les rues pour s’assurer du respect du couvre-feu dans les villes de Châteauguay, Beauharnois, Léry et Saint-Isidore. À minuit, les policiers étaient intervenus auprès de 143 véhicules et de 161 citoyens. Ils ont remis six constats d’infractions.

Malgré un bon volume de circulation de véhicules sur les artères principales de ce territoire de 68 000 habitants, la plupart des véhicules interceptés et des citoyens interpellés avaient une raison valable qui est présente dans la liste des exceptions , a précisé l’agente Jenny Lavigne, porte-parole du SPC.

Une quinzaine de constats d’infraction ont aussi été distribués à Sherbrooke, où un autre rassemblement a eu lieu.

De tels rassemblements ont aussi eu lieu à Gatineau et à Trois-Rivières. Ailleurs, comme au Saguenay, c'était plutôt le calme plat.

Mais mis à part quelques incidents , la Sûreté du Québec s'est dite somme toute satisfaite de la collaboration des Québécois. Sur son compte Twitter, elle a signalé en fin de soirée que ses agents allaient continuer à patrouiller dans le but de faire respecter toutes les règles en vigueur .

De manière générale, les rues étaient calmes partout au Québec. Les images des caméras de Transports Québec montrant des autoroutes quasi désertes par rapport à la normale étaient saisissantes.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à des arrestations parmi les manifestants réfractaires au couvre-feu. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

Déplacements interdits, sauf exceptions

Tous les commerces, y compris les épiceries, devaient fermer leurs portes à 19 h 30. Seuls les restaurants qui offrent un service de livraison, les pharmacies et les stations-service sont autorisés à poursuivre leurs activités au-delà de cette heure.

Dans le cas des pharmacies, seul l'achat de produits pharmaceutiques, hygiéniques ou sanitaires est permis, selon le décret signé par Québec.

Rappelons que le gouvernement a prévu des exceptions pour permettre certains types de déplacements et de sorties entre 20 h et 5 h, notamment pour les travailleurs essentiels ou encore ceux qui se déplacent à des fins humanitaires.

Les déplacements permis pendant le couvre-feu : ceux à destination ou en provenance du lieu de travail ou de l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que les déplacements professionnels ne pouvant être différés;

ceux à destination ou en provenance d’établissements d'enseignement ou de formation pour adultes;

ceux servant au transport des biens et ceux assurant le transport de marchandises en transit au Québec;

ceux nécessaires aux gens pour obtenir des soins ou des services requis par leur état de santé, ou pour fournir de tels soins ou de tels services à une personne qui les requiert;

ceux nécessaires à des fins humanitaires;

ceux nécessaires pour se conformer à une ordonnance contenue dans un jugement rendu par un tribunal, ou pour permettre l’exercice des droits de garde ou d’accès parentaux contenus dans une entente;

ceux nécessaires pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative;

ceux liés à des transferts ou transits vers (ou depuis) des gares ou aéroports à l'occasion de déplacements de longue distance;

ceux nécessaires pour se procurer des biens essentiels ne pouvant être différés;

ceux effectués dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Tous ceux qui se promènent dans les rues au-delà des heures permises devront justifier la raison de leur déplacement. Les agents entendent interpeller tous ceux se trouvant sur la voie publique pendant le couvre-feu, qui seront de facto [considérés comme] en infraction , a précisé l'Association des directeurs de police du Québec.

Le gouvernement incite les employeurs à délivrer des lettres justificatives aux employés qui doivent travailler et circuler pendant ces heures. Un formulaire d'attestation de déplacements durant le couvre-feu  (Nouvelle fenêtre) est d'ailleurs disponible sur le site du gouvernement.

Pour les personnes qui se déplacent afin d'obtenir des biens essentiels qui ne peuvent être récupérés autrement que pendant le couvre-feu, il sera possible de présenter une preuve d'achat, comme une facture.

Par l'imposition de cette mesure exceptionnelle, le gouvernement tente de casser la deuxième vague de la pandémie qui fait des ravages dans la province. Plus tôt dans la journée, les autorités sanitaires ont annoncé que le Québec avait franchi la barre des 3000 nouveaux cas d'infection enregistrés au cours des dernières 24 heures.

Seuls le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James ne sont pas soumis au couvre-feu.