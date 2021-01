Début du couvre-feu : le SPVG remet 25 constats en lien avec les mesures sanitaires

Un total de 411 vérifications ont été effectuées auprès de citoyens qui se trouvaient à l'extérieur de leur domicile après 20 h, résultant en 21 constats d'infraction remis pour ne pas avoir respecté le couvre-feu imposé par Québec.

Par ailleurs, quatre personnes ont également reçu un constat d'infraction pour avoir participé à un rassemblement illégal, alors que 19 autres ont reçu un avertissement des policiers.

On demande à nos policiers d'intervenir et quand les gens ne se conforment pas à ce qui est prévu dans le décret ministériel, à ce moment-là, on applique la loi , prévient le lieutenant du SPVGService de police de la Ville de Gatineau Jean-François Beauchamp.

Je crois que le message transmis par les autorités est assez clair. Notre mission, c'est d'appliquer la loi concernant le couvre-feu. Jean-François Beauchamp, lieutenant du SPVG

Les amendes décernées pour non-respect du couvre-feu dans la nuit de samedi à dimanche étaient de 1550 $. Le gouvernement caquiste avait prévenu les Québécois qu'elles pourraient se situer entre 1000 et 6000 $ pour les contrevenants.

Rappelons que le gouvernement a prévu des exceptions pour permettre certains types de déplacements et de sorties entre 20 h et 5 h, notamment pour les travailleurs essentiels ou encore ceux qui se déplacent à des fins humanitaires.

Le SPVG confirme que des effectifs supplémentaires ont été déployés samedi soir lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle consigne.

Avec les informations de Nafi Alibert