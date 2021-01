Saguenay sous l'effet du couvre-feu

Entre 20 h et 5 h du matin, il sera interdit à quiconque de se trouver hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans le cas d’exceptions , lit-on dans l’explication du Confinement du Québec dans le contexte de la COVID-19 du gouvernement du Québec. La mesure est en vigueur jusqu’au 8 février.

Les autopatrouilles du Service de police de Saguenay arpentaient la ville afin de s’assurer du respect de la nouvelle mesure imposée par Québec. Les effectifs ont d’ailleurs été augmentés pour ce premier soir de couvre-feu. Le Service de police de Saguenay indique que les besoins seront revus au cours des prochains jours.

Les policiers du Service de police de Saguenay assurait le respect du couvre-feu. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Les personnes interceptées par les policiers, entre 20 h et 5 h, devront justifier leur déplacement. Les contrevenants qui ne respectent pas le couvre-feu s’exposent à des amendes allant de 1000 $ à 6000 $ en plus des frais. Une amende de 500 $ peut également être remise à un jeune de plus de 14 ans.

Ce sera vraiment à la pièce. On va jaser avec chaque citoyen. On va laisser la chance à chaque citoyen de s'exprimer sur le pourquoi de sa sortie entre 20 h et 5 h , explique le porte-parole du Service de police de Saguenay, Luc Tardif.

Les véhicules croisés samedi après 20 h se comptaient sur les doigts d'une main. Les grandes artères, dont les boulevards Talbot et Saint-Paul, étaient vides comme c’est rarement le cas. Le même phénomène était observable sur une partie de l’autoroute 70.

La rue Racine était déserte, samedi. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Le centre-ville de Chicoutimi était désert. Mis à part quelques clients qui se sont présentés dans les restaurants de la rue Racine pour récupérer des commandes, peu de temps avant le début du couvre-feu, les rues étaient vides.

Soirée écourtée pour les commerces

Le propriétaire de l’épicerie Quartier de la rue Jacques-Cartier à Chicoutimi, Daoud Belallah, se montre résigné face aux consignes gouvernementales.

J'ai pas mal de clientèle le soir à partir de 20 h. C'est pour cela que je ferme à 23 h. Je n'ai pas le choix. Il faut suivre les règlements du gouvernement. De toute façon, on est tous fermés à 19 h 30, s'ils n'achètent pas ici, ils n'achèteront pas ailleurs , témoigne Daoud Belallah qui emploie deux personnes.

Daoud Belallah est propriétaire de l'épicerie Quartier Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Il confirme cependant que la fermeture de son commerce en milieu de soirée causera des pertes financières considérables. Il estime que les ventes réalisées en soirée représentent environ 20 % de son chiffre d’affaires.

Daoud Belallah a ajouté un affichage à l’extérieur de son épicerie afin de rappeler les nouvelles heures d’ouverture. Au cours des derniers jours, il a également avisé sa clientèle de ce changement temporaire.

L'épicerie Quartier a revu ses heures d'ouverture. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Une employée d’un dépanneur qui demeurait ouvert en raison de la vente de carburant racontait n’avoir eu qu’une poignée de clients en soirée. Ils défilent habituellement par dizaines le samedi soir.

Les Saguenéens prêts au couvre-feu

Les citoyens rencontrés samedi en fin de journée se montraient favorables à la nouvelle mesure. On le fait avec plaisir parce que je pense que c'est important que toute la population fasse les efforts nécessaires pour venir à bout de cette maladie , disait un homme qui sortait d'un supermarché.

Pour le moment, c’est une bonne solution. Cela va entraîner les gens, plus encore, à se protéger et à protéger les autres. De 20 h à 5 h, il n’y a pas grand activités qu’on faisait de toute façon. Pour nous, ça demeure sensiblement le même mode de vie , ajoutait un autre.

Ils étaient d’avis que la propagation de la COVID-19 devrait être freinée.