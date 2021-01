Une vingtaine de personnes manifestent contre le couvre-feu à Gatineau

Le rassemblement s'est déroulé dans le calme. Parmi les manifestants, Soleil Larose-Labelle, résidente de Gatineau, estime que la gestion de la COVID-19 est exagérée.

Je trouve que la situation et la façon dont elle est gérée je trouve que c'est complètement exagéré par rapport à ce que la réalité est , a-t-elle soutenu en entrevue à Radio-Canada. Je pense que le problème des soins de santé en ce moment, ce n'est pas la COVID, c'est le fait qu'il y ait un manque d'employés, il y a une peur généralisée .

C'est pas à toute la communauté à commencer à rester enfermée là-dedans , ajoute-t-elle. Il y a trop de choses qui ne font pas de sens.

Les manifestants ont marché sur le stationnement du Costco. Photo : Radio-Canada

Pour sa part Gabriel Isabelle dit vouloir faire un changement tout en respectant la police et les gens. Ça fait quasiment un an que ces mesures-là ont commencé, ça fait juste devenir de pire en pire, on a décidé de pratiquer la désobéissance civile ce soir , a-t-il assuré.

On a le droit à toute notre liberté d'une certaine façon, j'ai l'impression qu'on se fait traiter comme des chiens , a commenté de son côté Patricia Russell.

Une douzaine d'agents de police était sur les lieux, certains ont eu quelques échanges avec les manifestants. Ces derniers ont tous quitté les lieux de leur plein gré aux alentours de 20 h 30.

Au moment d'écrire ses lignes, la police n'avait procédé à aucune arrestation et n'avait donné aucun constat d'infraction.

Un message de rappel

Ailleurs dans la ville, il y avait aussi une forte présence policière.

Chacun doit donc rester à son domicile jusqu'à 5 h du matin, et répéter l'expérience chaque soir, jusqu'au 8 février inclusivement, date à laquelle le premier ministre François Legault compte lever les restrictions.

Un message a été envoyé sur les téléphones cellulaires de tous les Québécois à 18 h 30 en guise de rappel.

Pour s'assurer que les Québécois ne tenteront pas de violer le couvre-feu, le gouvernement a assorti cette nouvelle mesure d'amendes allant de 1000 $ à 6000 $ pour les contrevenants.

Des constats d'infraction ont été donnés dans d'autres villes québécoises comme Montréal, Québec et Sherbrooke.

Rappelons que le gouvernement a prévu des exceptions pour permettre certains types de déplacements et de sorties entre 20 h et 5 h, notamment pour les travailleurs essentiels ou encore ceux qui se déplacent à des fins humanitaires.

Avec les informations de Frédéric Pepin

Plus de détails à venir