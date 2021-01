Manifestation contre le couvre-feu à Trois-Rivières

Après des argumentations nourries avec les policiers, les manifestants ont quitté d'eux-mêmes aux alentours de 19 h 52.

Un homme a d'ailleurs agité ce qu'il indiquait être la Charte des droits et libertés au visage d'un policier en tentant de le convaincre de les laisser manifester, en blasphémant.

Un peu avant 20 h, l'ensemble des manifestants avaient quitté et six autopatrouilles étaient sur place et très visibles.

Les policiers de Trois-Rivières interceptaient les citoyens toujours présents à l'extérieur après 20 h pour s'assurer qu'ils fassent partie des exceptions. Photo : Radio-Canada / Jean-François Fortier

La Ville était calme au moment du couvre-feu. Des livreurs pour Uber Eats étaient stationnés en file sur la rue des Forges.

Au moment d'écrire ces lignes, aucune contravention n'avait été remise par les policiers trifluviens.