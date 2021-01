Couvre-feu à Trois-Rivières : 11 constats d'infraction remis au cours de la première nuit

Des images captées par Radio-Canada montrent que les policiers étaient effectivement très présents sur le territoire trifluvien pour faire respecter cette nouvelle mesure annoncée la semaine dernière par le gouvernement Legault.

Rappelons que seules quelques exceptions sont prévues au couvre-feu, pour les travailleurs essentiels notamment.

De son côté, la Sûreté du Québec indique qu'un bilan sera publié sur les réseaux sociaux en milieu de semaine.

Manifestation au parc Lambert

Une vingtaine de manifestants se sont rassemblés au parc Lambert à Trois-Rivières samedi soir pour protester contre le couvre-feu décrété par Québec.

Après des argumentations nourries avec les policiers, les manifestants sont partis d'eux-mêmes aux alentours de 19 h 52.

Un homme a d'ailleurs agité ce qu'il indiquait être la Charte des droits et libertés au visage d'un policier en tentant de le convaincre de les laisser manifester, en jurant.

Une vingtaine de personnes s'étaient rassemblées pour manifester contre le couvre-feu. Elles se sont rapidement dispersées. Photo : Radio-Canada

Un peu avant 20 h, l'ensemble des manifestants étaient partis et six autopatrouilles étaient sur place et très visibles.

La Ville était calme au moment du couvre-feu. Des livreurs pour Uber Eats étaient stationnés en file sur la rue des Forges.

Avec les informations de Catherine Bouchard