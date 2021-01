Après Google, Apple retire l’application Parler de sa boutique d'applications

Certains utilisateurs s’en seraient servis pour coordonner les émeutes à l’intérieur du Capitole, mercredi, dénonce Apple.

Les processus que Parler a mis en place pour modérer ou empêcher la diffusion de contenus dangereux et illégaux se sont révélés insuffisants , a déclaré Apple. Plus précisément, nous avons continué à trouver des menaces directes de violence et des appels à l'incitation à des actions illégales en violation de la directive 1.1 - Sécurité - Contenus répréhensibles .

La marque à la pomme se range ainsi derrière Google qui a annoncé vendredi la suspension de l'application Parler de sa plateforme de téléchargement, citant comme raison des publications incitant à la violence.

Le fondateur de Parler, John Matze, qui se décrit comme un libertarien, l’a fondée en 2018 comme un espace d’échanges différent des plateformes grand public, tourné vers la liberté d'expression , mais elle a fini par courtiser les utilisateurs proches de l'extrême droite.

Nous avons toujours soutenu la représentation de divers points de vue sur l'App Store, mais il n'y a pas de place sur notre plateforme pour les menaces de violence et les activités illégales , a justifié Apple.