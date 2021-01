Fusillade dans la Basse-Ville : la police d'Ottawa recherche un suspect

Il n'y a pas eu de blessés et les enquêteurs pensent qu'il s'agissait d'un acte ciblé, selon un communiqué du Service de police d'Ottawa (SPO) diffusé samedi.

L'enquête a révélé qu'une balle avait pénétré dans la fenêtre d'une résidence et raté de peu un occupant de la maison. Cet occupant n'était pas considéré comme la personne visée, précise la police.

L'unité bandes et armes à feu du SPOService de police d'Ottawa demande à toute personne ayant de l'information sur cet événement et plus particulièrement les témoins qui peuvent identifier le suspect de la contacter au (613) 236-1222, poste 5050.