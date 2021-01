Une halte-garderie de l'Outaouais dénonce un traitement discriminatoire par rapport au CPE

La dernière mise à jour des règles pour les garderies permet au CPECentre de la petite enfance de revenir à une offre de service normale, comme ce l'était avant la pandémie. Cependant, les haltes-garderies et les organismes communautaires n'ont pas reçu le feu vert pour en faire de même.

Celles-ci ne peuvent offrir que des services d'urgence, selon les directives du ministère.

Karine Veilleux, la directrice du centre qui aide 65 familles, s'explique mal cette disparité. On trouve ça totalement discriminatoire, on s’explique mal que le gouvernement Legault accorde une si grande importance à tout ce qui a été dit par les spécialistes au niveau de la petite enfance et que d’un autre côté, pour les organismes communautaires familles et les garderies, c’est non , a-t-elle indiqué, en entrevue.

On ne comprend pas sur quoi c'est basé. Karine Veilleux, directrice du centre d'activités préscolaires et familiales

Mme Veilleux estime que 80 % des familles desservies par le Centre d'activités préscolaires et familiales se retrouveront sans services dès lundi matin. Le 20 % restant sera constitué des quelques familles qui auront des besoins urgents.

Cette dernière fait également valoir que depuis le tout début, les haltes-garderies mettent en place les protocoles et respectent les consignes sanitaires. Nous on a les mêmes responsabilités, on suit les mêmes mesures sanitaires, on porte les mêmes équipements de protection que tous les CPE, donc on a un milieu totalement sécuritaire au même titre que les autres milieux de garde , a-t-elle fait valoir.

Karine Veilleux ajoute que le manque de routine et de socialisation est un enjeu important. Photo : Radio-Canada

La directrice a affirmé recevoir plusieurs courriels de familles désemparées qui ne savent pas quoi faire. On va continuer de faire pression, on ne baisse pas les bras pour nos 65 familles ici en Outaouais , a-t-elle assuré.

Par courriel, le bureau du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, explique que, dans tous les cas, il en revient aux organismes de juger du caractère urgent de chaque situation.

Un casse-tête de plus pour les familles

Andrée Lessard a une fillette de quatre ans, Flavie, qui fréquentait le centre trois jours par semaine. Avec les nouvelles règles, la petite devra rester à la maison. Ça vient compliquer les choses , a mentionné Mme Lessard.

Cette dernière travaille dans le réseau de la santé. Je suis présentement en arrêt de travail pour épuisement, donc on comptait beaucoup sur le centre d'activités pour essayer d’avoir du temps plus calme, pour être capable de récupérer , a souligné la mère de trois enfants, dont les deux plus vieux fréquentent l'école.

Ce qui attriste davantage Mme Lessard, c'est que sa fillette s'ennuie toute seule, privée d'interactions avec d'autres enfants à un moment où c'est crucial. Elle a ajouté que Flavie préfèrerait de loin être à la garderie que d’être à la maison avec une maman qui est à moitié là parce qu’elle doit travailler toute la nuit .

Tout comme la directrice du centre, Mme Lessard s'explique mal pourquoi on fait la différence entre les haltes-garderies et les CPECentre de la petite enfance . Les mesures [sanitaires] sont aussi prises au sérieux que ce l'est dans un CPECentre de la petite enfance , a-t-elle insisté.

Le centre a été merveilleux pour s’adapter à toutes les consignes. Andrée Lessard, mère de famille

Comme ses parents sont vieillissants, elle ne peut pas faire garder sa fillette chez eux compte tenu du risque que cela représente pour eux. Ça vient couper l’herbe sous le pied de ceux qui n’ont pas un horaire de 8 h à 17 h, cinq jours semaine , a-t-elle résumé.

Ariane Dubé Lafrance se retrouve dans la même situation. Son fils, Julien, fréquentait la halte-garderie une journée par semaine pour lui permettre de conserver son emploi à temps partiel.

Dans un contexte de pandémie, qu’est-ce qu’on fait avec nos enfants pendant qu’on travaille , a-t-elle demandé en entrevue. Cette dernière juge injuste la décision du gouvernement de ne pas offrir les mêmes opportunités aux enfants des haltes-garderies qu'aux enfants des CPECentre de la petite enfance .

Ce n'est pas parce qu'on envoie nos enfants à temps partiel qu'on doit être mis de côté , a-t-elle indiqué. C'est le même groupe âge, ce sont les principes, les mêmes mesures sanitaires, ça ne change rien.

Elle compte écrire au ministre de la Famille pour lui faire part de son opinion.

Avec les informations de Catherine Morasse