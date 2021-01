COVID-19 : Londres réunit 1,3 G$ pour distribuer le vaccin aux pays en développement

Cette somme récoltée notamment auprès du Canada, de l'Allemagne et du Japon, ajoutée aux 548 millions de livres (944 millions $) de Londres permettra de distribuer cette année un milliard de doses de vaccins contre le coronavirus dans 92 pays en développement , a précisé le ministère dans un communiqué.

Nous ne serons à l'abri de ce virus que lorsque nous serons tous à l'abri. C'est pourquoi nous nous concentrons sur une solution mondiale à un problème mondial , a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab.

Il est tout naturel qu'à l'occasion du 75e anniversaire des Nations unies, le Royaume-Uni ait pris l'initiative auprès de ses alliés pour mettre un milliard de doses de vaccin contre le coronavirus à la disposition des pays vulnérables. Dominic Raab, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni

Cette annonce survient en effet au premier jour d'une visite virtuelle de trois jours au Royaume-Uni du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, afin de célébrer le 75e anniversaire de l'ONU, dont la première réunion avait eu lieu à Londres.

En cette période de nouveaux bouleversements mondiaux, je suis honoré de me rendre virtuellement au Royaume-Uni pour marquer cette occasion , a déclaré dans un communiqué M. Guterres, venu renouveler notre cause qui consiste à surmonter ensemble les défis mondiaux et célébrer un pays qui a joué un rôle déterminant dans la création des Nations unies .

Le secrétaire général participera, dimanche, à un événement commémoratif virtuel et assistera, lundi, à une réunion avec le premier ministre britannique Boris Johnson, le ministère des Affaires étrangères Dominic Raab et Alok Sharma, président de la COP26, organisée cette année par le Royaume-Uni à Glasgow.