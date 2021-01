Un Trifluvien et un Nicolétain au Championnat du monde de hockey junior

Jonathan Deschamps et Guillaume Labonté reviennent d'Edmonton où ils ont réalisé leur plus grand accomplissement en carrière : officier des matchs du prestigieux Championnat mondial de hockey junior dans un environnement hautement sécurisé en raison de la pandémie.

Je suis dans le programme de Hockey Canada depuis 2010. C'est donc une belle marque de reconnaissance d'avoir été sélectionné pour le tournoi. C'est en partie grâce à la pandémie , sourit Guillaume Labonté, qui habite Nicolet.

En temps normal, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) y dépêche des arbitres et des juges de ligne de partout au monde. Contexte sanitaire oblige, cette année, la vingtaine d'officiels provenait en totalité du Canada.

Ça nous a donné l'opportunité de faire la ronde des médailles et même d'arbitrer le Canada, ce qui est plutôt rare , poursuit le Trifluvien, Jonathan Deschamps.

Guillaume Labonté de Nicolet a officié des matchs du prestigieux championnat du monde de hockey junior Photo : Radio-Canada

Deschamps a un parcours atypique. Après son passage chez les Cataractes de Shawinigan, où il jouait à la défense, Deschamps s'est lancé dans l'arbitrage. Il a rapidement gagné ses galons jusqu'à la Ligue américaine de hockey.

C'est sur que c'est une bonne visibilité, ce tournoi. Tout le monde a regardé ça, c'est très prestigieux. Ça s'est bien passé et je pense que oui, cette bonne performance pourra m'ouvrir d'autres portes dans le futur , poursuit-il, ne cachant pas son rêve d'atteindre la Ligue nationale (LNH).

Des bracelets GPS

Participer au Championnat mondial de hockey junior signifie passer Noël loin de sa famille. Ils ont aussi dû se soumettre à une quarantaine avant leur départ, puis une autre en arrivant à Edmonton.

À notre arrivée, on devait porter un bracelet avec une puce GPS. On ne pouvait pas sortir de notre chambre du tout. Quelqu'un venait chaque matin pour qu'on fasse un test de COVID. On ne pouvait pas dépasser le seuil de la porte et sortir de la chambre , explique Jonathan Deschamps qui admet que ces cinq journées sans pouvoir mettre le nez dehors ont été plutôt longues.

Lorsqu'ils ont enfin reçu la confirmation qu'il pouvait quitter leur chambre pour commencer leur travail, les deux officiels ont pu retirer leur bracelet GPS.

Mais on devait garder en tout temps notre accréditation qui contenait aussi une puce GPS, rigole Guillaume Labonté. Quelqu'un de la direction allait recevoir une alerte si on s'éloignait trop loin ou si on sortait de la bulle , explique-t-il.

Il sait très bien que ces règles strictes ont permis d'assurer la sécurité de tous les participants provenant d'une dizaine de pays.

Ils devaient porter le masque en tout temps et se soumettre à des examens de dépistage tous les matins. Personne d'autre ne pouvait entrer dans leur chambre.

Nous devions présenter aux agents de sécurité notre accréditation et une application sur notre téléphone cellulaire où on confirmait ne pas avoir de symptôme. La bulle, c'était l'hôtel et l'aréna. J'ai été très impressionné par la qualité de l'organisation et tout le travail effectué pour rendre ça aussi sécuritaire , ajoute-t-il.

Marque de confiance

Ils ont officié chacun quatre matchs de la ronde préliminaire. Jonathan Deschamps a aussi eu la responsabilité d'officier une demi-finale puis; on l'a assigné au match ultime opposant le Canada aux États-Unis.

Ça prouve que ça a bien été pour moi tout le long du tournoi. J'ai été chanceux aussi. En arbitrage, tout peut tourner en un claquement de doigts. Si tu manques un seul hors-jeu, ça peut être terminé pour toi. J'ai été chanceux, mais j'ai connu un bon tournoi , dit-il, montrant fièrement la plaque en or remise par l' IIHFFédération internationale de hockey sur glace aux quatre officiels qui ont participé à la grande finale.

Les joueurs canadiens eux, ont ramené la médaille d'argent dans leur valise, pliant l'échine face à la puissante attaque américaine.