Le père de Jamal Francique, tué par balles par un policier, cherche des réponses

Un an après la mort de son fils dans une fusillade policière, le père de Jamal Francique ne sait toujours pas pourquoi ce dernier est mort.

Il affirme qu’il ne sait pas pourquoi la police a tenté d'arrêter Jamal. Celui-ci était était assis dans une voiture à Mississauga, en Ontario. Il ne connaît pas non plus le nom de l'officier qui a tiré le coup de feu fatal sur son fils.

Tout ce qu'il sait, c'est que l'année dernière a été une lutte pour obtenir des réponses.

La seule chose que je sais, c'est que mon fils a quitté la maison, est allé aider quelqu’un à réparer une voiture et qu’il est mort , a déclaré Derek Francique.

M. Francique affirme que sortir du lit est difficile le matin. Il affirme qu’il a aussi de la difficulté à s’endormir le soir. La dépression est réelle , dit-il.

Mais en même temps, vous devez être aussi fort que possible pour vos enfants et c'est ce que j'essaie de faire.

Vers 19h45 le 7 janvier 2020, des agents de la police régionale de Peel ont confronté Jamal Francique alors qu'il était dans un véhicule, selon l'Unité des enquêtes spéciales (UES), qui enquête sur sa mort.

Il y a eu une interaction alors que la police s'apprêtait à l'arrêter. Un officier a tiré sur le jeune homme de 28 ans à plusieurs reprises, lui logeant une balle dans la tête, selon l’UES,

Le jeune homme a passé deux jours à l'hôpital avant de mourir.

Selon l’UES, l'enquête est maintenant sous la responsabilité de son directeur.

M. Francique affirme qu’il a appris que son fils avait été impliqué dans la fusillade lorsqu’il s’est rendu à l’hôpital, inquiet de l’absence prolongée de Jamal.

Les détails des deux jours qui ont suivi cette nouvelle sont difficiles à discuter pour lui.

C'est une situation très, très, très, triste, triste, triste, dit-il.

Les enfants de la victime ne vont pas très bien

Jamal était père d'une fille de sept ans et d'un garçon de cinq ans. Il aimait jouer au basket, réparer des voitures et conduire sa moto, a déclaré son père.

Il a décrit son fils comme un activiste pour la défense des animaux qui était prêt à retourner à l'école pour devenir chauffeur de machinerie lourde.

Ses enfants ne vont pas très bien , a déclaré Derek Francique.

La douleur de l'année dernière a été aggravée par le fait que neuf autres membres de la famille élargie de M. Francique sont morts depuis que son fils a été tué.

Le jour après avoir enterré son fils, le 2 février, son père est décédé. Son beau-père est également décédé l'année dernière et son neveu a été poignardé à mort en août, a-t-il déclaré.

Je n'ai pas eu la chance de faire le deuil de mon fils, encore moins celui de mon père ou de mon beau-père.

Au printemps dernier, des protestations généralisées ont commencé après l'assassinat de George Floyd par la police dans le Minnesota et la mort de Regis Korchinski-Paquet à Toronto alors que la police était chez elle.

La famille de Jamal Francique a commencé à s'exprimer lors des rassemblements, ce qui est difficile pour M. Francique.

Je dois m'allonger dans mon lit pendant au moins une semaine pour avoir la force de pouvoir me lever et avoir le courage, la capacité et le pouvoir [donner ces discours] , dit-il.

Il fait d’ailleurs face à des accusations en lien avec une de ces manifestations.

Le 11 décembre, lors d'un rassemblement de protestation, le quartier général de la police de Peel a été vandalisé.

Fin décembre, la police a accusé M. Francique de méfaits pour plus de 5000 dollars. Lui et son avocat, Knia Singh, affirment que les allégations sont fausses et prévoient de les contester devant le tribunal.

Jamal Francique est l'une des 55 personnes qui ont reçu des balles provenant des armes de policiers au Canada entre le 1er janvier et le 30 novembre. Parmi elles, 34 sont mortes.

La Presse canadienne a compilé ce total en utilisant des informations provenant de la police, d'unités d'investigation indépendantes et de reportages indépendants.

La police de Peel a été impliquée dans six fusillades en 2020, soit un taux de 0,44 pour 100 000 personnes, ce qui la place au deuxième rang par habitant pour les forces locales, ce qui exclut la GRC et des forces provinciales.