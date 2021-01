Rouyn-Noranda se prépare en vue du couvre-feu

Marcher dans les rues de Rouyn-Noranda va désormais comporter des restrictions.

Des passants rencontrés dans des rues presque désertes samedi disent s’être résignés à changer leurs habitudes. Moi ça fait deux trois jours que je ne sors pas de 8 h au soir à 6 h du matin. Je sortais quand même prendre une marche la nuit. Ça m’a arrêté , explique un premier citoyen.

Juste derrière lui, un autre passant affirme que c’est fait et il faut accepter. On s’est adapté déjà. On va sûrement se réadapter encore. Ça peut être dur, mais il faut se réadapter à nouveau , ajoute-t-il.

En confinement, le télétravail est recommandé aux employeurs. Pour les travailleurs essentiels qui vont se déplacer pendant le couvre-feu, ils doivent prouver qu’ils ont le droit d’être dehors.

Les entreprises doivent s’assurer de fournir à leurs employés tous les justificatifs nécessaires à présenter aux forces de l’ordre en cas de contrôle.

À Cop-Op Taxi à Rouyn-Noranda, la propriétaire, Andrée Bruneau, révèle que tout est organisé pour assurer aux travailleurs essentiels un transport sans problème.

Effectivement ça va être possible que les policiers nous arrêtent durant la nuit. Si mes clients ont des feuilles d’autorisation de se promener, il n’y a pas de problèmes. Mais s'ils n’en ont pas, probablement qu’on n’ira même pas les chercher , explique-t-elle.

De la souplesse pour le meilleur ami de l’homme

Pendant les heures de couvre-feu, il sera possible de promener son chien dans un rayon d'un kilomètre de son domicile.

Pour le Vice-président de l’Association des propriétaires de chiens de Rouyn-Noranda, André Philippon, c’est un soulagement.

C’est une très bonne nouvelle pour les propriétaires de chiens. Ceux qui demeurent naturellement pas plus qu’à 1 kilomètre du parc canin. Ça va les faire sortir encore , dit-il. M.Philippon prône toutefois de rester quand même prudent et de respecter les règles. Il précise, par exemple, qu’il va falloir que les propriétaires de chiens respectent les règles de distanciation sociale .

Le couvre-feu est nouveau au Québec. Le premier ministre François Legault implore les Québécois de faire ce dernier effort pour freiner la propagation du virus.