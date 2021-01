À quelques heures du couvre-feu, les Estriens profitent du grand air

Dès 20 h, tous les Estriens devront avoir regagné leur foyer et y rester jusqu'à 5 h le lendemain. Certaines exceptions sont néanmoins autorisées pour des déplacements jugés essentiels.

Tous ceux qui violeront le couvre-feu sans motif valable s'exposeront à une amende variant de 1000 à 6000 $.

Les Estriens rencontrés par Radio-Canada demeurent majoritairement conciliants quant à cette mesure exceptionnelle. Toutefois, le couvre-feu demandera une certaine adaptation à plusieurs citoyens.

C'est le cas d'une Estrienne rencontrée sur les pentes de ski. Ma mère habite en RPA. En fin de journée quand je vais la visiter, il va falloir que je me dépêche pour revenir à la maison , décrit-elle.

À 8 h, on va s'installer avec le popcorn et un film et on va être correct. citoyen de Magog

On est à côté de la piste de ski alors on va devoir rentrer un peu plus tôt le soir , concède une Estrienne rencontrée à la Pointe Merry à Magog.

Les adeptes de hockey ne peuvent plus faire de partie. Ils doivent se contenter de jouer avec les membres de leur bulle familiale. Photo : Radio-Canada / Laurent Ulrich

Un jeune hockeyeur qui s'exerçait sur la patinoire du Bleu blanc bouge de Sherbrooke était néanmoins déçu des conséquences sur la santé que pourrait entraîner ce couvre-feu.

Quelqu'un qui travaille le jour et qui a besoin d'aller patiner et de skier le soir, ça l'empêche complètement. hockeyeur de Sherbrooke

D'ailleurs, l'interdiction des parties de hockey en plein air déçoit certains adeptes de ce sport. Juste patiner avec la rondelle, c'est correct, ça peut être du sport, mais on préfère jouer ensemble , décrit un sportif rencontré à la patinoire.

D'autres estiment toutefois que Québec aurait dû aller plus loin pour espérer freiner cette deuxième vague.

Il y aurait peut-être fallu que ce soit un peu plus de bonne heure, vers 18 h, 18 h 30, ça aurait eu plus d'impact, affirme une femme rencontrée au mont Orford.

Par ailleurs,certains services demeureront actifs afin d’accommoder les travailleurs essentiels. Les autobus de la STS et certaines stations-services continueront d'offrir leurs services.