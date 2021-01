Les amateurs de pêche aux poissons de fond se tournent vers le lac Saint-Jean

Le propriétaire d’Aventure lac Saint-Jean, Charles Dufour, précise qu’il y a beaucoup de place pour pêcher sur le lac Saint-Jean et même ailleurs dans la région.

Il y a les Monts-Valins, il y a le lac Kénogami pour la truite mouchetée, le lac Vert... Il y a quand même des beaux terrains de jeu qu'on a un peu partout. Le lac Saint-Jean, il fait 1000 kilomètres carrés, puis en moyenne, il y a seulement 200 cabanes sur le lac si on regarde tous les villages autour.

Déçu des conditions de glace au Saguenay, le Baie-riverain Philippe Leclerc a quitté aux petites heures du matin pour profiter d'une bonne journée de pêche au large de Roberval.

On sort un petit peu des sentiers battus, on essaie autre chose. On vient faire un tour ici, le lac Saint-Jean, c'est un super gros potentiel. Doré, brochet, perchaude... C'est immense, la glace est plus sécuritaire ici, donc c'est pour ça que je suis là , dit-il.

Il est possible de pêcher plusieurs types de poissons dans le lac Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

D'autres ont loué une cabane d'Aventure lac Saint-Jean pour taquiner le doré en famille et en toute sécurité.

On a mis des brimbales et là, elle s'est levée. Donc moi, je suis partie à la course puis j'ai attrapé le gros poisson. C'est moi qui a pêché le plus gros poisson , lance avec fierté la jeune Charlie.

La jeune Charlie est bien contente d'être celle qui a pêché le plus gros poisson. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

En plus du permis provincial, il faut acheter une autorisation de pêche sur le lac Saint-Jean.

Ici, en général, pour le doré, on va pêcher entre 15 et 25 pieds. Donc, c'est vraiment avec les sonars qu'on va voir passer les poissons en dessous de l'eau , explique le propriétaire d’Aventure lac Saint-Jean.

Même si le lac est fin prêt à accueillir de nouveaux pêcheurs, certains dangers restent présents. Il faut notamment faire attention aux crevasses.

Charles Dufour explique que la glace doit être suffisamment épaisse, mais surtout de bonne qualité.

Quand c'est une glace qui est noire, qui est translucide et transparente, ça, c'est une glace qui est bonne. Quand on a une glace qui a du blanc ou du gris à l'intérieur, c'est parce qu'il y a beaucoup d'oxygène dedans. Cette glace-là, blanche ou grise, va avoir environ 50 % de la rigidité d'une glace noire.

En raison du resserrement des mesures de confinement au Québec, M. Dufour ne peut offrir que des forfaits sans guide à ses clients.

D’après le reportage de Marie-Michèle Bourassa