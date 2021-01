Un détenu du Pénitencier de la Saskatchewan meurt de la COVID-19

L'homme est décédé vendredi dans un hôpital extérieur. Ses proches ont été informés du décès, a déclaré le Service correctionnel du Canada ( SCCService correctionnel du Canada ) dans un communiqué de presse, et l'agence fédérale a présenté ses condoléances.

Comme dans tous les cas impliquant le décès d'un détenu, le SCCService correctionnel du Canada a notifié le coroner qui examinera les circonstances du décès , a déclaré l'agence.

Le décès est le premier signalé dans l'établissement en raison de la COVID-19, mais les détenus et leurs avocats ont exprimé des inquiétudes quant à la façon dont le gouvernement fédéral a traité la maladie dans l'établissement ces dernières semaines.

Dans le communiqué de presse de samedi, le SCCService correctionnel du Canada a déclaré qu'il dispose de services de santé et de professionnels médicaux spécialisés dans tous ses établissements, et a ajouté qu'il travaille également en étroite collaboration avec les agences de santé locales pour fournir des soins complets et prévenir la propagation du virus.

En date de jeudi, 244 des 2536 détenus de l'établissement ont contracté le virus, 175 cas étant guéris et 69 considérés comme actifs.

Avec les informations de CBC