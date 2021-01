Prestation aux voyageurs : il faut rectifier le tir, selon le sénateur Éric Forest

L'objectif premier, quand ça a été adopté en mars, c'était surtout pour aider des gens comme un chauffeur de taxi qui avait transporté quelqu'un qui avait la COVID-19 et qui n'avait aucune autre ressource , rappelle le sénateur Forest.

Or, depuis deux semaines, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le fait que les voyageurs de retour au pays sont admissibles à recevoir cette aide de 500 $ par semaine, pour un maximum de deux semaines, afin de compenser la perte de revenus occasionnée par leur quarantaine obligatoire.

Il faut comprendre que le gouvernement a agi très, très rapidement avec des mesures d'urgence. Mais maintenant, il y a des gens qui passent entre les mailles du filet et il faut rectifier le tir. Éric Forest, sénateur

On a une responsabilité individuelle de suivre les consignes , ajoute le sénateur.

On nous avait recommandé de ne pas quitter le pays. Chacun assume sa responsabilité, mais pour moi, il n'était pas question de quitter le pays. On est dans une situation tellement délicate et périlleuse. Je pense qu'on n'a pas de chance à prendre , souligne-t-il, ajoutant que les travailleurs de la santé sont à bout de souffle.

Quant à la campagne de vaccination contre la COVID-19, le sénateur reconnaît que l'opération représente un défi énorme, qui ne peut s'accomplir sans la collaboration des différents de paliers de gouvernement.

D'une part, le fédéral doit s'assurer d'avoir des vaccins en quantité et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une compétition très forte , explique-t-il.

De l'autre côté, chacune des provinces et territoires doit s'assurer d'administrer ces vaccins-là, donc il y a une coordination à faire. Je pense que ça doit se faire sous l'angle de la coopération et de la collaboration. À mon avis, le défi est tellement grand qu'on n'a pas d'énergie à perdre à s'obstiner pour des enjeux politiques , poursuit M. Forest.

Avec les informations de Philippe Arseneault