Le recrutement de travailleurs toujours aussi difficile en cette deuxième vague

Malgré l’arrêt des prestations de PCUPrestation canadienne d’urgence , les incitatifs pour rester à la maison sont toujours nombreux, ce qui rend le recrutement de personnel qualifié difficile en Outaouais, constatent des entrepreneurs.

On n'a pas le choix toujours d'avoir quelqu'un à temps plein sur le recrutement, explique le propriétaire de l’entreprise de déneigement Techni-Snow, Carl Martineau. On est toujours en train de chercher des employés de qualité. Le problème avec la PCUPrestation canadienne d’urgence cette année c'est que c’est plus difficile d'en trouver car les gens ont des incitatifs à rester à la maison.

Carl Martineau est le propriétaire de l’entreprise de déneigement Techni-Snow. Photo : Radio-Canada

Avec l’hiver bien entamé, l’entrepreneur gatinois craint que le manque de personnel ait un impact sur la qualité de son service à la clientèle.

On est là pour former les nouveaux chauffeurs, mais avec le manque de personnel à chaque fois qu'il y a eu une tempête, j'ai dû sauter dans le camion et donner un coup de main , ricane-t-il, tentant de camoufler son inquiétude.

Malgré ce manque de marge de manœuvre, l’entreprise de Carl Martineau et de sa collègue, Julie Charbonneau tient bon.

On arrive à pallier ça. On se débrouille bien malgré tout. On est quand même une entreprise essentielle donc on est chanceux. On peut continuer à travailler avec nos effectifs , explique la propriétaire de Techni-Snow, Julie Charbonneau.

Ils ne sont pas les seuls à devoir mettre les bouchées doubles en ces temps difficiles. Un pharmacien propriétaire d’Uniprix de Gatineau est dans le même bateau.

Ça nous pousse à nous réinventer, à changer nos façons de voir les choses au niveau des employés comme mieux communiquer avec nos employés , concède Martin Beaucage.

Martin Beaucage est pharmacien propriétaire d'un Uniprix de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Alors que de nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur et risquent d’avoir d’importantes répercussions sur son entreprise, le pharmacien propriétaire se veut rassurant et tente d’en tirer du positif.

J’ai plus évolué comme entrepreneur dans les neuf derniers mois que durant les trois ou quatre dernières années. D’être poussé à changer, c’est stimulant en tant qu’employeur et c’est pour cette raison que je suis devenu entrepreneur en pharmacie , confie Martin Beaucage.

Avec les informations de Christian Milette