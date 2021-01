Une trentaine de cas supplémentaires de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Il y a maintenant 171 cas actifs de COVID-19 connus des responsables de santé publique au Nouveau-Brunswick, le nombre le plus élevé dans cette province depuis le début de la pandémie. Aucune des personnes atteintes n’était toutefois hospitalisée samedi.

Huit des 30 nouveaux cas signalés samedi se situent dans la région de Fredericton, sept dans celle d'Edmundston, six dans celle de Campbellton, six dans le Grand Moncton, et trois dans la région de Saint-Jean.

D'après les statistiques provinciales, 1476 tests de dépistage de la COVID-19 ont été analysés dans les dernières 24 heures.

Cinq cas liés à des écoles

Les nouvelles personnes ayant contracté le virus sont réparties à peu près également parmi les groupes d'âge. Cinq sont des personnes d'âge mineur.

On a découvert un cas de COVID-19 à l'Académie Notre-Dame de Dalhousie et un autre à la Polyvalente Roland-Pépin de Campbellton.

La polyvalente Roland-Pépin, à Campbellton (archives). Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le gouvernement indique que le personnel de ces écoles communiquera directement avec les familles durant la fin de semaine.

Dans cette région, on vient aussi de découvrir un cas de COVID-19 à la Garderie Tic Tac Toe de Dalhousie.

Selon la province, il y a aussi trois cas positifs de COVID-19 à l'école secondaire Woodstock High et un à l'école Townsview, à Woodstock. On a demandé à tous les élèves et membres du personnel de s'isoler tout le week-end, pour 48 heures, par mesure de précaution pendant la recherche des contacts.

Restrictions de voyage pour les élèves de la maternelle à la 12e année

Les élèves qui se rendent au Nouveau-Brunswick en provenance d'autres provinces en vertu d'un accord officiel de garde d’enfants doivent désormais passer un test de dépistage de la COVID-19 chaque semaine, indique le gouvernement néo-brunswickois, samedi.

La directive s’applique aussi aux élèves de la maternelle à la 8e année qui vivent au Québec ou en Nouvelle-Écosse, mais qui fréquentent une école au Nouveau-Brunswick.

Les cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick sont maintenant distribués de la façon suivante : 55 dans la région de Fredericton, 47 dans la région de Moncton, 33 dans la région de Saint-Jean, 20 dans la région de Campbellton et 16 dans la région d'Edmundston.

Aucun cas n'est identifié dans les régions de Bathurst et de Miramichi.

Ailleurs en Atlantique, le nombre de cas reste peu élevé

La Nouvelle-Écosse signale samedi la découverte de trois nouveaux cas de COVID-19, amenant à 31 le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique de cette province.

L’Île-du-Prince-Édouard (8 cas actifs) et Terre-Neuve-et-Labrador (4 cas actifs) n’ont signalé aucun nouveau cas, samedi.