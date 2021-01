Couvre-feu : les policiers seront compréhensifs avec les itinérants

Plusieurs personnes confrontées à cette réalité ont exprimé leur inquiétude quant aux amendes salées que pourraient donner les policiers aux itinérants en infraction.

Malgré l'ajout de ressources et de locaux, le contexte de pandémie a lourdement réduit la capacité d’accueil des foyers destinés à recevoir des sans-abri, compte tenu des mesures sanitaires imposant la distanciation physique et sociale.

À cela, s’ajoutent les itinérants réfractaires à l’idée de se rendre dans un refuge. Richard, une personne itinérante, réclame l’indulgence pour une population qui n’a que la rue pour refuge. Il faut leur accorder le bénéfice du doute , dit-il.

On va quêter probablement quelques heures et puis on va être chez nous pour le couvre-feu. On ne veut pas avoir de contravention aussi salée.

Pascal, itinérant