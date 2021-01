Le prix Dollard-Morin attribué à Richard Dallaire

Le prix bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin pour l'Abitibi-Témiscamingue a été attribué cette année à Richard Dallaire, de Rouyn-Noranda pour son engagement bénévole en loisir et sport.

Depuis plus de 50 ans, Richard Dallaire a travaillé au sein de plusieurs dizaines d’organismes sportifs pour rendre la pratique du sport accessible au plus grand nombre de personnes.

En 40 ans, Richard Dallaire a entraîné plus de 2 000 sportifs dans 140 clubs de soccer, de basketball et de tennis de table, il a formé plus de 5 000 athlètes, organisé et structuré près de 30 organismes et 225 événements d'envergure, selon la Ville de Rouyn-Noranda.

Un engagement salué par le directeur général de Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue, Daniel Asselin.

Rendre plus accessibles les sports pour les jeunes, créer une diversité aussi. Richard c'est un homme qui était toujours à l'affut de lancer une nouvelle activité, d'avoir une offre de service plus grande. Il y a 50 ans, il y avait juste le baseball et puis le hockey, ça prenait un gars comme Richard pour lancer des sports comme le soccer aussi. Il était très proactif , dit-il.

Le prix Dollard-Morin est attribué par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, en partenariat avec les unités régionales de loisir et de sport entre autres.

Créé en 1992, le prix vise à mettre en valeur le travail de ces personnes pour le bien de la communauté.