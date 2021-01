Avec six éclosions de COVID-19 en cours à l'hôpital Fleurimont, la situation est jugée « préoccupante » par la santé publique en Estrie.

Samedi, un nouveau secteur est entré en éclosion et plus de six nouveaux cas ont été recensés dans l'établissement. Trois secteurs demeurent sous haute surveillance, puisqu'ils sont considérés en veille d'éclosion.

Dès samedi, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a resserré les règles en limitant les visites dans quatre établissements de la région. Seule la présence d'un parent pour un enfant en pédiatrie, d'un accompagnateur pour un accouchement et d'un visiteur à la fois pour une personne en fin de vie est permise.

La vaccination complétée dans 14 CHSLD

La santé publique affirme avoir atteint sa cible en complétant vendredi la vaccination des résidents de la moitié des CHSLD publics et privés de l'Estrie.

En tout, 2550 aînés vivant dans les 30 CHSLD du territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS devraient avoir reçu leur première dose du vaccin Moderna avant la fin du mois de janvier.