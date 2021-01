Joe Hargrave regrette son voyage en Californie, mais rejette les accusations du NPD

L'ancien ministre de la Voirie et député de Prince Albert Carlton regrette de s'être rendu en Californie, alors que les habitants de la Saskatchewan ont été priés de rester chez eux et d'éviter les réunions de famille.

Joe Hargrave a présenté ses excuses pour le voyage qu'il a effectué avec sa femme en décembre pour vendre une maison à Palm Springs.

Il a déclaré que ce n'était pas des vacances, que le NPD l'avait accusé de prendre comme prétexte, la vente d'une maison. Le Parti avait souligné qu'une liste de biens immobiliers n'avait pas été créée avant le lendemain de Noël, quatre jours après le départ des Hargrave pour Palm Springs.

Le chef du NPDNouveau Parti démocratique , Ryan Meili, a qualifié ce voyage dans le sud de gifle pour les habitants de la Saskatchewan qui ont dû faire des sacrifices pendant la période des fêtes.

L'ancien ministre a dit que son inquiétude reposait sur la vente de sa maison.

Vous savez, avec le recul, je regrette maintenant d’y être allé. Nous avons constaté que notre maison était inoccupée depuis 10 mois et qu'elle le serait probablement encore 10 mois ou un an , il était temps de la vendre avant qu'il ne se produise quelque chose, comme une effraction , a-t-il déclaré vendredi à paNOW.

Le député de Prince Albert Carlton a réfuté l'affirmation du NPDNouveau Parti démocratique selon laquelle il était en vacances et a déclaré qu'il n'appréciait pas la désinformation diffusée sur les médias sociaux au sujet de sa famille.

Il s'emporte sur ce que je faisais, que toute ma famille était là et que nous faisions la fête , a-t-il déclaré.

Nous [Joe Hargrave et sa femme] nous sommes isolés tout le temps que nous étions en Californie et nous nous sommes isolés ici.

Le premier ministre Scott Moe a confirmé qu'il était au courant du voyage avant. Lorsque Joe Hargrave a été décidé de quitter son poste de ministre de la Voirie, il a déclaré que le premier ministre et lui avaient eu plusieurs discussions.

Nous avons décidé d'un commun accord que je devrais quitter mon poste de ministre et cela me convient, car je continuerai à travailler dur pour mes électeurs à Prince Albert, et je travaillerai aussi dur pour la province .

Avec les informations de CBC